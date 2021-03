Peter-Behrens-Bau und St. Antony-Hütte öffnen am 13. März

Oberhausen. Bis zum 31. März bleibt der Besuch an den Standorten des LVR-Industriemuseums kostenlos. Auch ohne Führungen und Audioguides gibt’s viel zu sehen.

Endlich geht es weiter nach viermonatigem Lockdown: Das LVR-Industriemuseum öffnet am Samstag, 13. März, seine Türen. Ein Besuch ist dann ausschließlich mit vorab gebuchten Tickets möglich. Diese Tickets können ab Freitag, 12. März, über den Webshop gebucht werden.

Weil derzeit keine Führungen stattfinden sowie Tast-Stationen oder Audio-Guides nicht genutzt werden können, gilt bis einschließlich 31. März freier Eintritt. Aber auch hierfür muss ein Ticket gebucht werden.

Zwei Fotoausstellungen von besonderer Qualität

Im Peter-Behrens-Bau sehen Interessierte noch bis zum 30. Mai die Sonderausstellung „Die Zukunft im Blick“. Zum 100-jährigen Bestehen des Regionalverbands Ruhr (RVR) zeigt das Industriemuseum dort Fotografien aus dem RVR-Fotoarchiv. Die 250 Aufnahmen in analoger und digitaler Form sind Zeugnisse des stetigen Wandels der Region. Beispiele aus den Themen Mobilität und Versorgung, Wohnen und Arbeiten sowie Kultur und Freizeit verdeutlichen die Veränderungsprozesse seit der Gründung als „Siedlungsverband“ im Jahre 1920. Die Fotografien spiegeln das Leben der Menschen – inmitten von Zechen, Stahlwerken, Bahndämmen und Schnellwegen, sowie im Grünen, in Parks und an und auf den Gewässern an Ruhr und Lippe.

In der St. Antony-Hütte ist neben der Dauerausstellung die Fotoausstellung „Versorgt! – Betriebliche Fürsorge bei der GHH“ bis zum 20. Juni zu sehen. 45 Fotografien aus der Zeit von 1900 bis 1948 geben einen Einblick in die betriebliche Fürsorge der Gutehoffnungshütte, die das komplette Leben der Arbeiter und ihrer Familien von der Kindheit über Schule und Ausbildung, Wohnen und Altersvorsorge umspannte. Diese Dokumente spiegeln auf Leben und Alltag der mit der GHH verbundenen Menschen.

Tickets für die Ausstellungen gibt’s online über shop.industriemuseum.lvr.de sowie über Kulturinfo Rheinland, 02234 – 99 21 555.