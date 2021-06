Personalvertreter fordern sichere Finanzbasis für die Städte

Oberhausen. Die Corona-Krise hat Städte wie Oberhausen hart getroffen. Der neue Gesamtpersonalrat fordert eine sichere finanzielle Zukunft für Kommunen.

Einen „Schutzschirm für das Gemeinwesen – Kommunen brauchen Geld!“ fordern die Personalräte der Städte, Gemeinden und Landkreise. Auch der neu gewählte Gesamtpersonalrat in Oberhausen unterstützt diese Forderung.

Die Corona-Krise habe die Städte und Gemeinden in eine finanzielle Schieflage gebracht, heißt es. Die Einnahmen aus Steuern und Gebühren seien deutlich zurückgegangen, zugleich seien die Ausgaben deutlich angestiegen. Die Kommunen gerieten deshalb zunehmend in Finanznot. Es würden Haushaltssperren, Kürzungen von Angeboten und das Verschieben dringend notwendiger Investitionen drohen.

Die Personalräte aus Oberhausen und vielen anderen fordern ein entsprechendes Hilfspaket des Bundes und des Landes. Bund und Land müssten die Mehrausgaben und Einnahmeausfälle tragen, die aufgrund der Corona-Krise auf die Kommunen zugekommen seien. Die Finanzkraft verschuldeter Städte müsse durch einen Fonds zur Altschuldentilgung wiederhergestellt werden. Sozialausgaben, die in Bundesgesetzen geregelt seien, müssten künftig auch vom Bund bezahlt werden.

Das Forderungspaket umfasst noch viele weitere Punkte, wobei es vor allem auch darum geht, die Einnahmen der Städte auf eine sichere Basis zu stellen und sie von Steuerschwankungen unabhängiger zu machen. „Wir fordern die politisch Verantwortlichen in Bund und Ländern auf: Kommen Sie Ihrer Verantwortung nach, stärken Sie die Daseinsvorsorge und sichern Sie die Finanzierung der Kommunen auf Dauer“, heißt es in dem Aufruf.

3500 Beschäftigte zu repräsentieren

Unterdessen ist in Oberhausen – bedingt durch die Gründung des Eigenbetriebes SBO zum 1. Januar 2021 – ein neuer Gesamtpersonalrat bei der Stadtverwaltung gewählt worden. Dieser Gesamtpersonalrat ist zuständig für jene übergreifenden Angelegenheiten, die alle Beschäftigten sowohl im Eigenbetrieb wie auch bei der Stadtverwaltung betreffen. Insgesamt werden hier die Interessen von über 3500 Beschäftigten vertreten.

Zu wählen waren insgesamt 15 Personalratsvertreter/innen, davon elf Tarifbeschäftigte und vier Beamtinnen und Beamte. Zur Wahl gestellt haben sich Kandidatinnen und Kandidaten über die Gewerkschaftslisten von Verdi und komba. Während bei den Beamtinnen und Beamten alle vier Plätze an die Verdi-Liste gingen, teilt sich das Stimmenergebnis bei den Tarifbeschäftigten wie folgt auf: Von den elf Listenplätzen gingen neun an die Verdi-Liste und zwei an die komba. In der konstituierenden Sitzung am 24. Juni wurde André auf der Heiden zum Vorsitzenden des neuen Gremiums gewählt. Seine Stellvertreter sind Thorsten Wiemes und Detlef Heweling.

Täglich wissen, was in Oberhausen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Oberhausen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen