Prof. Dr. Markus Frings, neuer Chefarzt der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik am Johanniter Krankenhaus Oberhausen

Johanniter-Krankenhaus Personalie: Psychiatrie in Oberhausen hat neuen Chefarzt

Oberhausen Seit dem Jahreswechsel war der Chefarztposten der Psychatrie am Johanniter-Krankenhaus vakant. Jetzt stellt die Klinik einen Nachfolger vor.

Das Evangelische Klinikum Niederrhein hat einen Nachfolger für den vakanten Chefarztposten der Psychiatrie im Johanniter Krankenhaus Oberhausen gefunden. Professor Dr. Markus Frings leitet seit dem 1. Februar eine der größten Abteilungspsychiatrien der Region. Er folgt auf Professor Dr. Jens Kuhn, der die Klinik zum Jahresende 2023 aus persönlichen Gründen verlassen hat.

Für den Spezialisten der Gerontopsychiatrie schließt sich damit ein Kreis: Bereits in den 90er-Jahren war er als studentische Aushilfe am Johanniter Krankenhaus tätig. Jetzt leitet er die Psychiatrie, zu der 185 Betten und 50 tagesklinische Behandlungsplätze gehören.

Neuer Chefarzt will psychische Erkrankungen entstigmatisieren

Der 52-Jährige arbeitete bereits seit 2017 als Oberarzt im Johanniter-Krankenhaus. Davor war er am Uniklinikum Essen beschäftigt. In seiner neuen Rolle hat sich Frings hohe Ziele gesetzt: „Wir wünschen uns eine Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen – dazu wollen wir auch mit einer leitliniengerechten Behandlung und einem wertschätzenden und konstruktiven Umgang mit unseren Patientinnen und Patienten beitragen“, wird er in einer Pressemitteilung des EVKN zitiert. Das Angebot der Tagesklinik ist bereits um 50 Plätze gewachsen.

Die Psychiatrie im Johanniter Krankenhaus behandelt das komplette Spektrum der psychiatrischen Erkrankungen. Die Schwerpunkte liegen auf der Akutpsychiatrie und der Gerontopsychiatrie (psychische Erkrankungen im höheren Lebensalter). Außerdem gibt es Spezialstationen für affektive Störungen, Abhängigkeitserkrankungen und Persönlichkeitsstörungen.

