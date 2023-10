Pedelec-Fahrer massiv bedrängt: Frau flüchtet nach Kollision

Oberhausen. Zu einer Kollision mit Unfallflucht ist es am Mittwoch in Oberhausen gekommen. Ein Pedelec-Fahrer ist verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Pedelec-Fahrer ist am Mittwoch, 4. Oktober, in Alt-Oberhausen von einer Autofahrerin so sehr bedrängt worden, dass es zu einem schweren Sturz kam Die Polizei sucht Zeugen.

Die noch unbekannte Autofahrerin und der Pedelec-Fahrer (33) fuhren am Mittwochnachmittag gegen 17.25 Uhr auf der Mülheimer Straße in Richtung Süden. Hierbei sei der 33-Jährige mit seinem Pedelec vor dem Fahrzeug der Frau auf der Mülheimer Straße unterwegs gewesen, berichtet die Polizei. Der Mann beabsichtigte dann, nach rechts auf die Grenzstraße abzubiegen. Die Autofahrerin folgte, fuhr dicht auf und hupte dabei mehrfach, so die Polizei. Auf der Grenzstraße habe die Frau dann mit ihrem Fahrzeug überholt und nach rechts auf den Fahrradfahrer zugelenkt. Durch den Zusammenprall stürzte der Pedelec-Fahrer zu Boden und verletzte sich.

Mit einiger Beschleunigung sei die Unbekannte über die Grenzstraße in Richtung Westen vom Unfallort geflohen, so die Polizei. Nach einer ersten Behandlung durch den Rettungsdienst vor Ort wurde der 33-Jährige in ein Krankenhaus gebracht; sein Pedelec ist durch die Kollision beschädigt worden.

Sofortige Fahndung blieb ergebnislos

Eine sofortige Nahbereichsfahndung nach der Flüchtigen verlief negativ. Zeugen konnten die Fahrerin, die angeblich mit einem weißen oder silbernen Kleinwagen (möglicherweise Fabrikat „Hyundai“ mit „OB“- Kennzeichen) unterwegs war, wie folgt beschreiben: 30 bis 40 Jahre alt, Brille, südländisches Aussehen.

Wer weitere Angaben zur Unfallflucht machen kann, sollte sich schnellstmöglich unter 0208/8260 bei der Polizei Oberhausen melden; Hinweise per E-Mail bitte an die Adresse poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen