Paul Panzer erklärt in Arena Oberhausen die Midlife Crisis

Was hat Comedian Paul Panzer nicht schon Leute in Empfang genommen: Sein verwaschenes „Paul Panzer - ich begrüße sie“ wird vielen Spaßvögeln noch im Ohr klingeln. Das kitschige Blumenhemd in den Augen schmerzen. Am Samstag, 25. März, dürfte ihm die intime Ansprache aber schwer fallen. In der Rudolf-Weber-Arena wartet auf den Komiker aus Düren eine große Kulisse.

In der Halle neben dem Centro Oberhausen widmet sich der Humorist einem für viele Menschen heiklen Thema. Bei „Midlife Crisis: Willkommen auf der dunklen Seite“ geht es ums liebe Alter. Darüber kann man sich ärgern - oder herzhaft lachen. Ab 20 Uhr dürften sich die Besucher wohl für die letztere Variante entscheiden.

Paul Panzer: Handwerker mit einem Faible für Scherzanrufe

Was Paul Panzer, der bürgerlich eigentlich Dieter Tappert heißt, mit seinen 51 Jahren selbst zu berichten hat, wird heiter bis wolkig in ein mehrstündiges Programm verpackt. Sollten einige Lacher etwas lose durch den voluminösen Arena-Raum schwirren, müsste Paul Panzer problemlos für Anschluss sorgen können. Schließlich ist der Comedian ja gelernter Schweißer.

Trotzdem kennen die meisten Fans ihn natürlich nicht von Handwerksarbeiten, sondern aus den Scherzanruf-Clips, die Panzer für mehrere Radiosender produzierte. Sein markantes „Rrrichtig“ verlieh schließlich auch einem Album des Scherzkeks' seinen Namen. Die CD schoss vor knapp 20 Jahren in den deutschen Verkaufscharts bis auf Rang 18. 2004 staubte er beim Deutschen Comedy-Preis die Auszeichnung für den besten Nachwuchs-Künstler ab.

Paul Panzer: Tickets für Show in Oberhausen noch erhältlich

Bei „Midlife Crisis: Willkommen auf der dunklen Seite“ handelt es sich streng genommen um Panzers Programm aus dem Jahr 2019 - also kurz vor der Corona-Krise. Mit neuen Einfällen aus „Apaulkalypse – Jede Reise geht einmal zu Ende“ geht Paul Panzer erst in der zweiten Jahreshälfte auf Tournee.

Mittlerweile ist Tapperts Figur deutlich digitaler geworden. Der Comedian scherzt unter anderem auf der Streaming-Plattform Twitch. Eintrittspreise für die März-Show in der Arena Oberhausen starten bei knapp 28 Euro.

