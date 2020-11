Patienten im Krankenhaus bestohlen: Verdächtiger ermittelt

Oberhausen. Dank vieler Hinweise zu einem Fahndungsfoto konnte die Polizei einen Kartendieb überführen. Er sitzt wegen einer anderen Tat schon im Gefängnis.

Die Polizei hat die Fahndung nach einem Kriminellen zurückgenommen, der im Bottroper Knappschaftskrankenhaus einen Patienten bestohlen haben soll. Schon kurz nach der Veröffentlichung am 26. November bekam die Polizei etliche Hinweise zu dem Gesuchten.

Jetzt sind die Ermittler der Oberhausener Polizei sicher, dass es sich bei dem Verdächtigen um einen 36-jährigen Serben handelt, der sich ohne festen Wohnsitz in der Mülheimer und Duisburger Drogenszene aufgehalten haben soll.

Gesuchter Verdächtiger sitzt schon im Gefängnis - Polizei bedankt sich für viele Hinweise

Mitte des Jahres war der Mann zudem noch in Verdacht geraten, auch in einem Oberhausener Krankenhaus eine todkranke Patientin der Palliativstation bestohlen zu haben. Sofort nach dem Diebstahl soll er auch in ihre Wohnung eingedrungen sein, wo er ebenfalls Wertsachen gestohlen hatte. Sein Opfer war im Krankenhaus noch am Tattag verstorben.

Mit einem Haftbefehl suchten die Ermittler seitdem nach dem Mann, der schon kurze Zeit später, bei einem Fahrraddiebstahl in Duisburg, festgenommen worden war. Seitdem sitzt der 36-Jährige in einer Haftanstalt ein.

Die Ermittler bedanken sich für den schnellen Fahndungserfolg auch bei den vielen Hinweisgebern, die sich an der Fahndung auf den Facebook- und Twitter-Seiten der Polizei Oberhausen beteiligt hatten.