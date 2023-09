Passant greift Radfahrer an – Polizei sucht dringend Zeugen

Oberhausen. Ein Griff in den Lenker, ein schwerer Sturz – die Polizei sucht Zeugen für eine Attacke auf einen Radfahrer in Lirich. Tatort: eine Parkanlage.

Ein Passant (41) hat nach Angaben der Polizei Oberhausen am Freitag, 8. September, einen Radfahrer (36) in der Parkanlage Concordiastraße /Gustavstraße angegriffen.

Der Radfahrer habe dort am vorigen Freitagmorgen gegen 7.27 Uhr zwei ältere Frauen passiert, die mit ihren Hunden in der Parkanlage Concordiastraße/Gustavstraße unterwegs gewesen seien. Der 41-jährige Mann habe sich mit der angeblich rasanten Fahrweise des Radfahrers nicht einverstanden gezeigt und sich nach Angaben des Radlers diesem in den Weg gestellt, gepaart mit einem Griff in den Lenker.

Lautstarke verbale Auseinandersetzung

Daraufhin sei der 36-Jährige mit seinem Rad gestürzt und habe sich dabei verletzt. Nach einer lautstarken verbalen Auseinandersetzung verfolgte der Verletzte, der die Polizei via Notruf 110 kontaktierte, den mutmaßlichen Angreifer bis zur Gustavstraße, wo ihn eine Streifenwagenbesatzung stellte.

Der Radfahrer ist zur Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden. Gegen den Tatverdächtigen ist eine Strafanzeige gefertigt worden.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Oberhausen ermittelt in dem Fall und bittet um Hinweise von möglichen Zeugen des Vorfalls. Zeugen können sich telefonisch unter 0208 8260 oder via poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de melden.

