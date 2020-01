Der Ausgehkalender in Oberhausen füllt sich wieder. In der Luise-Albertz-Halle kommt am 23. Mai die Reihe „Oberhausen tanzt“ ins Spiel. Darüber hinaus gibt es am 29. Februar das nächste T-Club-Revival in der Turbinenhalle. Auch die Stratosphaere lädt regelmäßig zum Wiedersehen in den Kulttempel.

Neben dem Heldentanz gab es in der Vergangenheit in der Stadthalle Oberhausen bereits thematische Ü30-Partys, die mehrere Säle bespielten.

Partykalender füllt sich