Parkplatz Turbinenhalle: Mann (18) brutal zusammengeschlagen

Oberhausen. Auf dem Parkplatz an der Turbinenhalle Oberhausen ist es am Dienstagabend zu einer Gewalttat gekommen. Das Opfer: ein junger Mann (18).

Die Polizei sucht drei Männer, die verdächtigt werden, am Dienstag, 26. September, gegen 22 Uhr einen 18-Jährigen auf dem Parkplatz der Turbinenhalle Oberhausen gefährlich verletzt zu haben.

Der junge Mann befand sich zur Tatzeit auf dem Parkplatz-Areal an der Straße Im Lipperfeld, direkt im Bereich der Turbinenhalle, als laut Polizei drei unbekannte Männer auf ihn einschlugen.

Zwei der drei Männer werden wie folgt beschrieben: Beide haben ein nordafrikanisches Erscheinungsbild, einer ist etwa 1,80 Meter groß, hat eine schlanke Statur und einen Drei-Tage-Bart. Er trug zur Tatzeit einen weißen Trainingsanzug und dazu ein braunes Käppi der Marke „Gucci“ sowie eine schwarze Bauchtasche. Der zweite Tatverdächtige trug nach den Polizeiangaben eine dunkle Bekleidung und schwarze Sneaker der Marke Nike, „Modell Vapormax“.

Polizei Oberhausen fragt: Wer hat die Tat beobachtet?

Wer die Tat beobachtet hat und weitere Angaben zur Identität der drei Tatverdächtigen machen kann, sollte sich schnellstmöglich an die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 12 unter 0208-8260 wenden – oder per E-Mail an die Adresse. poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de

