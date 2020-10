Dieses Geschehen kennt wohl fast jeder aus dem Alltag: Da taucht jemand mit einem recht großen Geldschein an der Kasse auf, um eine kleine Rechnung, zum Beispiel für Zigaretten, zu bezahlen und sich dann das ziemlich beträchtliche Wechselgeld geben zu lassen. Da entstehen beim Beobachter dann schnell Zweifel: Ist das Geld wirklich echt?

Zu einer ganz ähnlichen Szenerie kam es im August 2018 an zwei Kiosken in Oberhausen: nachmittags gegen 14.15 Uhr an einer Trinkhalle an der Nohlstraße, abends dann an einem Kiosk an der Liebknechtstraße. Ein Pärchen wollte hier in beiden Fällen Zigarettenschachteln kaufen und diesen kleinen Einkauf jeweils mit einem – wie sich dann herausstellte – gefälschten 50-Euro-Schein bezahlen, offenbar um auf diese Weise an das echte Wechselgeld zu gelangen. Doch der Einkaufstag endete jäh; das Geld erwies sich als Falschgeld. Nun hatten sich die beiden, 35 und 23 Jahre alt, vor dem Schöffengericht am Amtsgericht Oberhausen zu verantworten.

Zügige Beweisaufnahme

Die Beweisaufnahme konnte zügig abgewickelt werden, denn das Pärchen zeigte sich weitgehend geständig – jedenfalls als es um den Anklagepunkt „Inverkehrbringen von Falschgeld“ nach § 147 des Strafgesetzbuches (StGB) ging. Nicht nachgewiesen werden konnte der damit in vielen Fällen eng verbundene Straftatbestand § 146 StGB der Geldfälschung bzw. des aktiven Verschaffens von gefälschten Banknoten. Richter Conrad fragte die Angeklagten: „Wo sind denn die 50-Euro-Scheine hergekommen?“ Dazu machten die beiden keine Angaben.

Risiko: Falschgeld Das Bundeskriminalamt (BKA) unterstreicht: Wer Falschgeld entgegennehme und dies zu spät erkenne, habe in mehrfacher Hinsicht den Schaden. Er bekomme keine Entschädigung, und wer Falschgeld wissentlich weitergebe, mache sich strafbar. Bei Falschgeldverdacht sei in jedem Fall umgehend die Polizei zu benachrichtigen, so die BKA-Ermittler.

Der Staatsanwalt plädierte nach der zügigen Beweisaufnahme für eine Geldstrafe in Höhe von 90 Tagessätzen je 13 Euro für den 23-jährigen Mann und von 120 Tagessätzen je 13 Euro für die 35-jährige Frau. Die Verteidigung schloss sich diesen Ausführungen an. Das Gericht urteilte schließlich so wie in den Plädoyers dargelegt.

Das „Inverkehrbringen von Falschgeld“ bzw. der entsprechende Versuch kann nämlich mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder eben auch mit einer Geldstrafe geahndet werden. Letzteres hielt das Gericht in diesem Fall für angemessen. Wäre § 147 („Geldfälschung“) nachgewiesen worden und zur Anwendung gekommen, hätte das auf jeden Fall eine Freiheitsstrafe für die beiden bedeutet.

Keine Fluchtversuche

Als positiv wertete das Schöffengericht das Geständnis der Angeklagten, versucht zu haben, die 50-Euro-Scheine in Umlauf zu bringen. Beide sind zwar vorbestraft, die Frau einschlägig u.a. wegen Betrugs, doch sie führen nun bereits seit längerer Zeit ein familiäres Leben ohne neue Straftaten, wie auch Richter Conrad unterstrich. Positiv wertete das Gericht zudem, dass die beiden damals im August 2018 keine Fluchtversuche unternahmen, nachdem sie mit den falschen Fünfzigern ertappt worden waren.