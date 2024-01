Für die Annahme von Paketen gibt es in Oberhausen zwei neue Shops (Symbolbild).

Paketshop Packstation und Paketshops: Neue Stationen in Oberhausen

Oberhausen Mit zwei neuen Paketshops und einer weiteren Packstation geht die Post in Oberhausen an den Start. Wo die drei Standorte zu finden sind.

Die Post hat zwei neue Paketshops in Oberhausen eröffnet. Eine Station bietet RondoPrint an der Mellinghofer Straße 222 im Stadtteil Bermensfeld. Geöffnet ist das Geschäft von Montag bis Freitag zwischen 10 Uhr und 17 Uhr. Den anderen Standort hält „Mama‘s Büdchen“ in der Friesenstraße 43 im Stadtteil Buschhausen vor. Der Kiosk hat montags bis freitags von 5 Uhr bis 20.30 Uhr geöffnet sowie samstags und sonntags von 8 Uhr bis 20.30 Uhr.

Die neuen Paketshops bieten die Annahme von frankierten Päckchen, Paketen und Retouren. Auch werden Brief- und Paketmarken verkauft.

Zudem hat das Unternehmen DHL eine weitere Packstation an der Duisburger Straße 531 in Lirich beim dortigen REWE-Markt in Betrieb genommen. Der Automat hat insgesamt 69 Fächer. Kunden können rund um die Uhr ihre DHL-Pakete abholen und vorfrankierte Sendungen verschicken. Der Apparat wird ausschließlich über das Smartphone und eine entsprechende App des Unternehmens bedient.

Im Internet können sich Kunden unter deutschepost.de/standorte alle Standorte von Postfilialen, Paketshops, Briefkästen und Packstationen anzeigen lassen.

