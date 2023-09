Packstation defekt – Was passiert mit den Päckchen darin?

Oberhausen. In Oberhausen ist eine Packstation wochenlang defekt. Kunden sind in Sorge: Was passiert mit den darin befindlichen Sendungen? Das sagt DHL.

Packstationen des Post-Unternehmens DHL werden immer beliebter, immer mehr Kunden nutzen die Möglichkeit, sich Waren an eine solche Station liefern zu lassen. Immerhin kann man seine Päckchen dort 24 Stunden am Tag abholen. Wenn man etwas verschicken möchte, kann man die Packstationen ebenfalls nutzen. Doch was passiert eigentlich, wenn eine solche Anlage mal defekt ist.

So ist es Kunden in Oberhausen ergangen. Wochenlang war die Packstation mit der Nummer 205 an der Bebelstraße kaputt. Von „technischen Einschränkungen“ spricht DHL auf Nachfrage – und räumt die Probleme ein. Kunden hatten sich mit ihren Sorgen an unsere Redaktion gewandt: Was passiert denn jetzt mit den Päckchen, die sich noch in der Station befinden? >>> Alle Oberhausener Paketshops und Briefkästen im Überblick

DHL: An wen wende ich mich bei Reklamationen?

Eine DHL-Sprecherin verspricht: Sind Packstationen defekt, versuchen Techniker, schnellstmöglich die noch darin befindlichen Sendungen zu entnehmen und in den weiteren Versand zu geben. Selbstverständlich sei auch dem Unternehmen daran gelegen, dass Störungen schnellstmöglich behoben werden. Im Fall der Packstation in Oberhausen spricht selbst DHL von mindestens drei Wochen, in denen Die Station nicht einwandfrei funktioniert hat.

Sollten sich Reklamationen ergeben, etwa, weil wegen der Störung retournierte Ware zu spät beim Empfänger ankommt, verweist die DHL-Sprecherin an den allgemeinen Kundendienst. Auf der Internetseite https://www.dhl.de/hilfe-kontakt werden Fragen beantwortet und sind Kontakte hinterlegt, an die man sich persönlich wenden kann.

