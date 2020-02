Oxea Oberhausen: Feuerwehr löscht Brand auf Betriebsgelände

Der Eingang des Oxea-Chemiewerkes an der Otto-Roelen-Straße in Oberhausen.

Oberhausen. Im Chemiewerk Oxea in Oberhausen hat es am Freitag gebrannt. Der Unfall ereignete sich an einer Anlage für Synthese-Gas von Air Liquide.

Betriebsstörung beim Chemiewerk Oxea in Oberhausen: Eine Anlage für Synthese-Gas von Air Liquide hat am Freitag gebrannt. Der Werksfeuerwehr hat den Brand bereits gelöscht, laut Unternehmen wurden keine Stoffe freigesetzt.

Zu dem Vorfall kam es um kurz vor 10 Uhr morgens, Oxea spricht von einem „kleinen Brand“. Die Anlage befinde sich in einem sicheren Zustand. Über eine Hochfackel wird Gas abgelassen, um die Anlage dennoch weiter zu entlasten. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt.

Nicht der erste Unfall bei Air Liquide

Nähere Details waren zunächst nicht bekannt. Weder zu einer möglichen Ursache des Unfalls noch zu den entstanden Schäden macht Oxea derzeit Angaben. Die Ermittlungen laufen.

Es ist nicht der erste Unfall im Zusammenhang mit Air Liquide auf dem Gelände des Chemiewerkes in Holten. Im November und Dezember 2018 standen nach einem Unfall Teile der Produktion rund zwei Wochen still. Ein lauter Knall hatte in der Nacht zum 18. November 2018 Anwohner des Werkes aufgeschreckt. Grund: ein defekter Sauerstoff-Verdichter.

Air Liquide betreibt als Zulieferer für Oxea eine eigene Anlage auf dem Betriebsgelände an der Otto-Roelen-Straße. Das Unternehmen stellt ein Synthese-Gas her, das das Oxea-Werk wiederum für die Produktion seiner Säuren und Chemikalien benötigt.