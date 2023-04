Ostern in Oberhausen: Oerding dreht auf - Festival für Raver

Tja, was will man machen? Vielleicht zum Konzert von Johannes Oerding in die Arena Oberhausen gehen. Das Programm am laaaangen Oster-Wochenende bietet einige musikalische Höhepunkte.

Oberhausen. Fans der Elektro-Musik pilgern am Oster-Wochenende (6. bis 10. April) nach Oberhausen. Ein Deutschpop-Star rockt in der Arena. Unsere fünf Tipps.

Top 1: Fero City lässt die Turbinenhalle bersten

Nach dem stillen Feiertag holen die Fans der elektronischen Musik am Ostersonntag, 9. April, einiges an Lautstärke nach. Das Indoor-Festival „Fero City“ steigt in der Turbinenhalle - und ist sicher kein Geheimtipp mehr. Um 20 Uhr geht es im Lipperfeld auf vier Tanzflächen und vier Areas los.

Unter dem Motto „The first Rave“ bringen die DJs Kondition für glatte zehn Stunden mit. Die Stilrichtungen Hard- und Rawstyle, Hardcore, EDM und Techno werden angeboten. Plattenteller-Kenner wie Felix Kröcher, Keltek, Korsakoff und Bassjackers sind am Start. Tickets kosten rund 40 Euro. www.turbinenhalle.de

Top 2: Johannes Oerding zückt in der Arena die Gitarre

Johannes Oerding hat einen Plan A, wenn man seiner aktuellen Single Glauben schenken darf. Wer für den Gründonnerstag, 6. April, noch einen Plan B benötigt, kann das Konzert des deutschen Pop-Musikers in der Rudolf-Weber-Arena besuchen. Neben dem Centro Oberhausen bringt Oerding seine aktuelle Tour 2023 vor die Fans.

Das Mitsingen der Songs dürfte ab 19.30 Uhr nicht schwerfallen, schließlich durfte sich der Musiker aus Münster als Coach bei der Casting-Show „The Voice Of Germany“ schon als Musiklehrer profilieren. An der Arenastraße gibt es das Beste aus sechs Alben. Tickets kosten zwischen 52 und 71 Euro. www.rudolf-weber-arena.de

Top 3: Düsterdisco feiert 24. Geburtstag im Zentrum Altenberg

Herzlichen Glückwunsch, Düsterdisco! Seit 24 Jahren schallt Gothic, EBM, Wave und Synth-Pop aus den Boxen. Im Zentrum Altenberg rüsten sich die Macher am Ostersonntag, 9. April, ab 21 Uhr zu einer langen Partynacht. Tickets kosten 6 Euro.

Normalerweise treffen sich die Fans der Düsterdisco an den Donnerstagen. Diesmal ist Gründonnerstag und die Disco bleibt bei den Altenberger abends genauso wie am Karfreitag geschlossen.

Ausnahme - und Tipp für reifere Tanzsemester: Am Gründonnerstag, 6. April, laden sehr wohl Dieter & Fred ab 15 Uhr zum Tanztreff. Am Nachmittag werden zu Oldie-Hits leckere Frikadellen, Kuchen und Kaffee angeboten. Eintritt 3 Euro. www.zentrumaltenberg.de

Top 4: La Brigade du Kif mischen Ska, Rock und Punk im Druckluft

Fronkreisch, Fronkreisch… Aber anders als viele Konzertgänger vielleicht denken. Bei La Brigade du Kif stehen sechs mit viel Festival-Erfahrung ausgestattete Franzosen auf der Bühne. Am Karsamstag, 8. April, entert die Band ab 20.30 Uhr das Druckluft.

Am Förderturm liefern La Brigade du Kif eine wilde Mischung aus Ska-, Rock-, Swing- und Punkklänge ab. Songs wie „On fait les cons“ (Wir erschaffen die Idioten) sind bei Fans bestens bekannt. Tickets kosten im Vorverkauf 10 Euro plus Gebühren und 13 Euro an der Abendkasse. www.drucklufthaus.de

Top 5: Das König bittet an der Centro-Promenade zur Saturday Night

Wer befürchtet, ihm könnte bei der Jagd nach den Ostereiern die Puste ausgehen, der kann am Karsamstag, 8. April, im König an der Centro-Promenade vorsorglich etwas für die Kondition tun.

Ab 22 Uhr bittet die Lokalität zum Disco-Tanzabend „Saturday Night Fever“. Dj Mike Sleeves übernimmt die Verantwortung am Turntable. Die Stilrichtungen Club-Sounds, House, Classics und Dance stehen auf der Playlist. Unter dem Motto „Good to be back“ darf gezappelt werden. Der Eintritt ist frei. www.koenig-centro.de

