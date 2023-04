Osterfeuer: Brandloch in der Hose – diese Versicherung zahlt

Oberhausen. Das gemütliche Beisammensein kann schnell ein jähes Ende finden. Was Vereine prüfen sollten und welche Versicherung Schäden übernimmt.

Am langen Wochenende werden in Oberhausen wieder etliche Osterfeuer lodern. Die ersten werden am Samstag, 8. April, entfacht. Das gemütliche Beisammensein kann aber schnell ein jähes Ende finden – wenn das Feuer außer Kontrolle gerät. Wer zahlt dann für den Schaden?

Die Stadt Oberhausen gibt auf ihrer Homepage einige Ratschläge, damit das Feuer gelingt: Nur trockenes Holz verwenden, brennbare Gegenstände aus dem Umfeld räumen. Ingo Aulbach, Oberhausener Bezirkssprecher im Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute, hat noch weitere Tipps: „Vereine sollten ihre Betriebs- oder Veranstalter-Haftplichtversicherung überprüfen, ob das Entfachen von Osterfeuern abgedeckt ist“, sagt er. Organisationen und Vereine treten in der Regel als Veranstalter auf, da Feuer im Freien nur erlaubt sind, wenn sie explizit der Brauchtumspflege dienen und jedermann zugänglich sind.

Ingo Aulbach, Sprecher des BVK Oberhausen-Essen-Mülheim. Foto: BVK

Gebäudeversicherung springt bei Schäden am Haus ein

Werden Privatpersonen geschädigt, beispielsweise durch Sengschäden an der Kleidung, ist die eigene Hausratversicherung zuständig. Bei Feuern trete diese nämlich auch als eine Außenversicherung auf, erläutert Aulbach. Wichtig sei, den Schaden zügig der Versicherung zu melden. Neue Policen würden Brandlöcher bis zu 500 Euro abdecken, wenn der Zusatz „Sengschäden“ vereinbart sei.

>>>Auch interessant:Ostern in Oberhausen: Oerding dreht auf - Festival für Raver

Bei Schäden am eigenen Haus, etwa an einer festeingebauten Markise, kann die Gebäudeversicherung zurate gezogen werden. Sie übernimmt den Schaden in Höhe der Reparatur oder zum Neuwert. „Auch die eigene private Unfallversicherung kann helfen, wenn man selbst verletzt wurde“, gibt Aulbach an. „Sie leistet bei körperlichen Schäden infolge eines Brandunfalls und beinhaltet viele Hilfen, wenn man dauerhafte Beeinträchtigungen erleidet – bis hin zu Invaliditätsleistungen.“ Wichtig zu wissen: Es darf beim Unfall kein Alkohol im Spiel gewesen sein. „Unfallversicherungen werden dann bei ihrer Leistungszusage sehr pingelig.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen