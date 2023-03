Freizeit Osterferien in Oberhausen: Das bietet das Haus Ripshorst an

Oberhausen. In NRW beginnen in wenigen Tagen die Osterferien. Am Haus Ripshorst können Kinder Ostereier sammeln und basteln. Auch für Eltern ist was dabei.

Am kommenden Montag beginnen offiziell die Osterferien in NRW. Für Abwechslung sorgt in Oberhausen das RVR-Besucherzentrum Haus Ripshorst mit einem „Programm für die ganze Familie“. Das Highlight ist auch diesmal die Ostereiersuche am Sonntag, 9. April.

Die kostenlose Veranstaltung beginnt um 13.30 Uhr und lockt mit vielen Überraschungen, Bastelaktionen und dem Besuch eines Osterhasen. Für leckeren Kuchen sorgt das Team vom Ziegenmichel aus Gelsenkirchen.

Bastelworkshop zum Ferienauftakt

Bereits an diesem Samstag, 1. April, lädt das Haus Risphorst zum Bastelworkshop „Traum vom Paradies“ ein. Zu Besuch ist um 10 Uhr das Künstlerduo Kelbassa’s Panoptikum.

Am Montag, 3. April, findet von 12 bis 15 Uhr der Workshop „Vogelhäuser à la carte“ statt, am Donnerstag, 6. April, können von 11 bis 13 Uhr Wegwerfartikel zu Instrumenten recycelt und ausprobiert werden. Zum Ende der Osterferien, am Samstag, 15. April, startet um 11 Uhr eine tierisch gute Exkursion, danach werden Figuren aus Naturmaterialien entworfen. Die Gebühren liegen zwischen fünf und neun Euro, eine Anmeldung ist erforderlich im RVR- Besucherzentrum unter 0208-3770940 oder per E-Mail an hausripshorst@rvr.ruhr.

Nicht nur Kinder sollen in den Ferien auf ihre Kosten kommen, auch Erwachsene können die Osterferien beim Outdoor-Yoga entspannt einläuten und beenden. Das Besucherzentrum Haus Ripshorst lädt gemeinsam mit Yogalehrerin Nadine Küppers am Samstag, 1. April, und Samstag, 15. April jeweils um 11 Uhr zu einer meditativen Yoga-Einheit ein. Die Gebühren betragen jeweils acht Euro, eine Anmeldung ist erforderlich über die genannte Adresse. Alle Termine gibt es auch im Internet auf: www.ripshorst.rvr.ruhr.

