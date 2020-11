Eine gute Nachricht hat Stadtsprecher Frank Helling auf Nachfrage unserer Redaktion für die Autofahrerinnen und Autofahrer in Oberhausen parat: „Nach Rücksprache mit der ausführenden Firma hat diese mitgeteilt, dass der angekündigte Termin für die Wiederfreigabe des Osterfelder Tunnels gehalten wird. Ab Sonntag, 8. November, ist der Osterfelder Tunnel wieder frei!“

Mitte Oktober war die Brückenbaustelle um eine Woche verlängert worden. Zunächst sollten hier alle Arbeiten am 1. November erledigt sein, dann wurde die Baustellenzeit „aus bautechnischen Gründen“ bis zum 7. November ausgeweitet. Dieser Termin kann also nun gehalten werden, so dass der Osterfelder Tunnel – ein viel befahrenes Nadelöhr im Stadtgebiet – ab nächsten Sonntag wieder frei ist.

Eigentlicher Umbau erst ab Mitte 2024

Großes Gerät war in den letzten Wochen am Bahndamm in Osterfeld, direkt gegenüber der Kirche St. Pankratius, im Einsatz. Die Deutsche Bahn Netz AG erstellte hier Hilfsbrücken. Der eigentliche Umbau und die Verbreiterung der Straßenunterführung erfolgen voraussichtlich erst Mitte 2024 – ein 28-Millionen-Euro-Projekt, an dem sich die Bahn mit 8,5 Millionen Euro und voraussichtlich auch das Land NRW mit Fördermitteln in zweistelliger Millionenhöhe beteiligen werden.

Die Autofahrer in Oberhausen können nun erst einmal aufatmen. Für sie entfällt ab Sonntag die Umleitung über die Wittekindstraße.