Osterfelder Stadtfest lockt mit Nockrock und Karaoke-Show

Vor einem Jahr sorgte Davin Herbrüggen für beste Stimmung auf dem Marktplatz. So soll es auch in diesem September sein.

Oberhausen. Wenn der September kommt, ist Stadtfest in Oberhausen-Osterfeld angesagt: Die Gäste können sich auf ein prall gefülltes Programm freuen.

In Osterfeld zählt der Zusammenhalt. Und das Stadtfest ist alljährlich ein Beweis dafür. Jetzt ist es wieder so weit: Die 36. Auflage dieser Traditionsveranstaltung für den ganzen Stadtteil steht bevor.

Was in Osterfeld in den 1980er Jahren mit einem eher übersichtlichen Bierkrug-Fest begonnen hat, wird Anfang September im Stadtteil als facettenreiches 36. Stadtfest über die Bühne gehen.

Die federführende Werbegemeinschaft Osterfeld (Wego) listet auf: Am Freitag, 1. September, beginnt das Fest um 15 Uhr, um 16 Uhr folgt die offizielle Eröffnung mit Fassanstich. Freitag- und Samstagabend wird Live-Musik bis knapp 23 Uhr geboten – Osterfeld lädt am Freitagabend zur Schlagerparty XXL ein; viele Fahrgeschäfte, Versorgungsstände und Händler aus Nah und Fern bieten ihre Waren an.

Stadtfest Osterfeld: Viele Organisationen präsentieren sich

Der Samstag und der Sonntag, 2. und 3. September, bieten eine Menge Attraktionen für Jung und Alt, es gibt Angebote für Kinder und die Jugend, für Familien, für Ältere und Junggebliebene. Einige Kunsthandwerksstände laden ein, Selbstgemachtes und individuell gestaltete Waren zu kaufen. Gerade Vereine und Verbände, kirchliche, karitative und gemeinnützige Teilnehmer sind eingeladen, das Fest mitzugestalten und sich zu präsentieren.

Das Stadtfest Osterfeld lockt stets tausende Besucher, hier die Gildenstraße Anfang September bei der vorigen Festausgabe 2022. Foto: Fabian Strauch / FFS

Wie auch schon in der Vergangenheit wird seitens des Veranstalters viel Ausstellungsfläche geboten, jeder kann sich einbringen. Die Vereine sind größtenteils auf der Gildenstraße zwischen Marktplatz und Kettelerstraße zu finden. Zahlreiche Vereine findet man auch auf der Bühne auf dem Marktplatz wieder, diverse Tanzgarden und Musikvereine bilden einen großen Teil des Bühnenprogramms ab.

Auf der Bergstraße wird – wie gewohnt – an beiden Tagen wieder ein Familientrödelmarkt stattfinden. Für nur sechs Euro pro Meter und Tag kann man als Privatperson dort Kellerfunde verkaufen.

An der Kettelerstraße findet am Samstag und Sonntag ein professioneller Trödelmarkt statt. Trödler sind auch früh willkommen, an beiden Tagen kann ab 10 Uhr getrödelt werden.

Stadtfest Osterfeld: Bühnenprogramm verspricht tollen Musikabend

Gute Bands, stimmstarke Solisten, Künstler von ganz Nah und von Fern – alles das und vieles mehr findet man auf dem Osterfelder Stadtfest. Fest stehen schon ein paar Eckpunkte, wie z.B. ein attraktives Bühnenprogramm, natürlich mit guter, stimmungsvoller Musik in den Abendstunden.

Der Freitagabend wird ganz im Zeichen des Schlagers stehen. Am Samstag wird nach dem Erfolg im letzten Jahr wieder eine Karaoke-Show zum Mitmachen einladen, abends animiert die erfolgreiche Coverband „La Kawa Banda“ die Osterfelder zum Tanzen und Mitsingen. Davor, am Samstag um 19.30 Uhr, wird der ehemalige DSDS-Sieger Davin Herbrüggen auf der Osterfelder Stadtfestbühne erwartet. Davin Herbrüggen hat schon viele Male in Osterfeld gesungen, auch vor dem Sieg bei DSDS.

Ein weiterer Showteil am Samstagabend wird schon mit Spannung und Vorfreude erwartet: Die lokale Rockband Nockrock rund um Sänger Nockes wird den Marktplatz in Schwung bringen. Gute Laune und beste Stimmung garantiert.

Stadtfest Osterfeld: Mit ökumenischem Gottesdienst am Sonntagmorgen

Auch der immer gut besuchte ökumenische Gottesdienst am Sonntagmorgen auf der Marktplatzbühne ist fest eingeplant. Zudem wird der Turnerbund Osterfeld am Sonntag den beliebten Charity-Lauf starten.

Am Sonntag ist von 13 bis 18 Uhr verkaufsoffener Sonntag in Osterfeld. Die Kaufmannschaft lädt dazu ein, in die Geschäfte rund um Marktplatz, Gildenstraße und Wappenplatz zu kommen. Nach wie vor hat die Wego als Veranstalter die Strippen der Organisation in der Hand. Lediglich die Koordination der gewerblichen Aussteller und das Vertragswesen für die Künstler werden nicht mehr durch die Wego betreut. Hierfür hat die Werbegemeinschaft einen tatkräftigen Kooperationspartner engagiert, der das ehrenamtliche Engagement entlastet.

Stadtfest Osterfeld: Viele Sponsoren unterstützen das Fest

Das Fest ist nur durch Sponsoren finanzierbar, weit über 20 Firmen sind offizielle finanzielle Unterstützer der Veranstaltung. Das aktuelle Programm und Neuigkeiten rund um das Osterfelder Stadtfest sind abrufbar auf www.Stadtfest.online.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen