Osterfelder Pfadfinder senden wieder das Friedenslicht aus

An Heiligabend bieten die Pfadfinder ein stimmungsvolles Treffen an – in diesem Jahr allerdings mit Corona-Sicherheitsabständen und Mund-Nasen-Schutz.

Oberhausen. Das Friedenslicht leuchtet in Oberhausen. Die traditionelle Aktion des Osterfelder Pfadfinder-Stammes Heinrich Seuse findet stets viel Anklang.

Das Friedenslicht aus Bethlehem ist am Wochenende des 3. Advent in Oberhausen angekommen. Das berichten die Pfadfinder aus Osterfeld.

Das Licht wird jetzt von Pfadfinderinnen und Pfadfindern des Osterfelder DGSG-Stammes Heinrich Seuse weiter zu den Kirchen und den Friedhöfen in Oberhausen gebracht, damit sich möglichst viele Menschen das Licht kontaktarm abholen können.

„Frieden überwindet Grenzen“ – lautet das Motto der diesjährigen Friedenslichtaktion. Das kleine Licht, das jedes Jahr vor Weihnachten in Bethlehem in der Geburtsgrotte Christi entzündet wird und sich von dort den Weg in die ganze Welt macht, soll besonders in der Advents- und Weihnachtszeit ein Symbol für den Frieden sein. Egal welcher Nation oder Religion ein Mensch angehöre – durch die Flamme werde er mit allen Menschen weltweit verbunden, sie solle den Frieden in jedes Haus tragen, zum Werkzeug des Friedens für die Völker werden, heißt es.

Die Osterfelder Pfadfinder setzen mit ihrem Licht ein Zeichen für den Frieden. Foto: Pfadfinder / DPSG

Insbesondere die Pfadfinderinnen und Pfadfinder haben es sich seit Jahren zur Aufgabe gemacht, dem Auftrag ihres Pfadfindergründers Lord Robert Baden-Powell zu folgen: „Friede kann nicht vollständig gesichert werden, sofern die Völker nicht den Geist des Friedens in ihrem Kopf und in ihrem Willen dazu haben.“ Mit der Weitergabe des Lichtes an die Menschen in verschiedenen Ländern, Städten und Dörfern hoffen die Pfadfinder, dass jeder sich daran erinnere, wie wichtig der Friede für die Welt sei.

Daher geben die Osterfelder Pfadfinder in Kooperation mit der evangelischen Auferstehungskirche auch in diesem Corona-Krisenjahr wieder das Friedenslicht weiter. Zudem haben die Pfadfinder zu Heiligabend ihre Jurten-Zelte hinter der evangelischen Auferstehungskirche an der Vestischen Straße 86 in Oberhausen-Osterfeld aufgeschlagen und bieten bei Lagerfeuer und Gitarrenklängen die Möglichkeit, sich auf Weihnachten einzustimmen.

Offene Kirche

Das Ganze findet am 24. Dezember von 15 bis 19 Uhr im Rahmen der offenen Kirche der Auferstehungsgemeinde statt. Eine Voranmeldung zu den kurzen Impulsen ist nicht erforderlich. Um das Hygienekonzept auf dem Gelände einzuhalten, kann es zu kleineren Wartezeiten kommen, die man vielleicht gut nutzen kann, um die dortige Krippenausstellung von Alt-Propst Karl Wehling anzuschauen. Alle Teilnehmer bekommen eine kleine „Krippe to go“ als Erinnerung an diesen besonderen Heiligabend am Hirtenfeuer der Pfadfinderinnen und Pfadfinder.