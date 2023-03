Osterfelder lassen nicht locker: Winterfest ein zweites Mal

Nach dem Erfolg vom Februar (hier das Eisstockschießen) gibt es am Sonntag, 26. März, ein „Winterfest noch mal“ in Osterfeld, diesmal an der Cardoc-Autoklinik.

Oberhausen. Die Osterfelder stehen zusammen: Nach dem erfolgreichen Benefiz-Winterfest Ende Februar gibt es eine zweite Auflage der beliebten Veranstaltung.

Nach dem Winterfest ist vor dem Winterfest: In Osterfeld gibt es eine zweite Auflage der beliebten Benefiz-Veranstaltung.

„Im Februar hat das sehr erfolgreiche Winterfest in Osterfeld stattgefunden“, berichtet Daniel Lübbe, Vorsitzender der Werbegemeinschaft Osterfeld (Wego). Viel zu schnell sei damals etwa die beliebte Currywurst von Familie Reichstein vergriffen gewesen. Mit dem Veranstaltungserlös von beachtlichen 7400 Euro – auch die Sparkasse, die Volksbank und die EVO beteiligten sich – sind Bürgerinnen und Bürger aus Osterfeld bei ihren Energiekosten unterstützt worden.

„Winterfest noch mal“ an der Cardoc-Autoklinik

Weil die Benefizveranstaltung so guten Anklang gefunden hat, haben sich die Osterfelder Initiatoren entschlossen, ein „Winterfest noch mal“ zu starten – „für alle diejenigen, die nicht genug hatten, die damals keine Zeit hatten oder nichts mehr bekommen haben“, wie Daniel Lübbe ergänzt.

Das „Winterfest noch mal“ findet am Sonntag, 26. März, an der Cardoc-Autoklinik (Lilienthalstraße/Ecke Heinestraße) statt. Das Benefiz-Programm läuft von 12 bis ca. 16 Uhr mit Kinderprogramm und weiteren Angeboten – inklusive Reichstein-Currywurst. Diesmal werden die Einnahmen nicht in Energiegutscheine umgewandelt, der Erlös aus Pommes und Getränken soll aber an wohltätige Zwecke gespendet werden.

