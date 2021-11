Osterfeld vor Weihnachten: Viele Aktionen „für die Seele“

Oberhausen. Die Vorweihnachtszeit ist die Zeit der Märkte und der Festlichter - das gilt gerade für Oberhausen-Osterfeld. Eine festliche Einstimmung.

In den Wochen vor Weihnachten entfaltet Osterfeld stets ein pralles Stadtteilleben mit vielen attraktiven Aktionen und Angeboten. Ein Überblick zeigt es eindrucksvoll.

Besonders gut zu sehen: 50 Tannenbäume an der Gildenstraße, an der Bottroper Straße und auf dem Vorplatz des Bahnhofs Osterfeld-Süd sorgen wieder für festliche Stimmung. „Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen, eine Patenschaft für einen Baum zu übernehmen und diesen zu schmücken“, erläutert Daniel Lübbe, Vorsitzender der Werbegemeinschaft Osterfeld (Wego). Wenn man nicht allein basteln wolle, könne man sich an den Bastel-Aktionsabenden im November von Manuela Krey und dem Café-Jederman-Team beteiligen. Los geht es jeweils um 17 Uhr am Mittwoch, 10. und 17. November. In den Geschäften gibt es zudem wieder die Wunschbäume, die dafür sorgen, das weihnachtliche Wünsche nicht unerfüllt bleiben.

Gestaltet mit der Wego die Osterfelder Vorweihnachtszeit: Daniel Lübbe. Foto: Theresa_Klotz / PM

Schon jetzt geht es festlich rund um die Gildenstraße zu: Die Bäume an der Osterfelder Einkaufs-Achse und an der Bergstraße leuchten bereits. Die Winterbeleuchtung schmückt den Stadtteil die gesamte Jahreszeit über! Weitere beleuchtete Fest-Motive über der Straße werde noch vor der Adventszeit aufgehängt: Es handelt sich um insgesamt 16 schöne Motive in der Gildenstraße und in der Bergstraße.

Karitative Stände auf dem Adventmarkt

Für Samstag, 27. November, ist der 8. Osterfelder Adventmarkt rund ums Bistro Jederman geplant. In der Zeit von 12 bis 19 Uhr können die Besucherinnen und Besucher flanieren und stöbern. Wie immer sind hier nur karitative Aussteller gefragt – ein schönes Angebot für Jung und Alt! Ein kleines Bühnenprogramm wird zudem diesen Tag abrunden. Die Veranstaltung organisieren Caritas und Wego gemeinsam. Um 17 Uhr startet die Prämierung der Tannenbaumaktion. Um 18 Uhr wird die Weihnachtsbeleuchtung traditionell eingeschaltet.

Ab dem 27. November findet auf dem Osterfelder Wappenplatz dann zugleich ein kleiner Weihnachtsmarkt statt – mit Winzerglühwein und Leckereien. Der Weihnachtsmarkt ist immer von donnerstags bis sonntags in der Adventzeit geöffnet und wird von der Volksbank Rhein-Ruhr großzügig gesponsert.

Wappenplatz in speziellem Glanz

Ebenfalls ab dem 27. November wird eine besondere Illuminierung auf dem Wappenplatz installiert. Angrenzende Häuser werden dort beleuchtet und so entsteht ein besonders charmantes City-Flair auf dem Platz. Das schöne Motto dazu lautet: „Osterfeld für die Seele“. Hierzu hat die Wego einen Antrag beim Osterfelder Verfügungsfonds gestellt, der – so Wego-Chef Daniel Lübbe – „hoffentlich positiv beschieden wird“.

