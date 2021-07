Osterfeld: Mit Dorffest geht es raus aus dem Corona-Frust

Oberhausen. Ein Dorffest in Osterfeld – in kurzer Zeit ist aus der ersten Idee ein konkreter Programmpunkt geworden. Am Samstag, 24. Juli, ist es so weit.

Die Osterfelder wollen raus aus dem Corona-Frust – und deshalb haben zwei Unternehmerinnen kurzfristig eine schöne Idee in die Tat umgesetzt: ein Dorffest für Osterfeld!

Bereits am Samstag, 24. Juli, geht es los: Von 10 bis 14 Uhr ist das Dorffest auf dem Bahnhofsvorplatz Osterfeld an der Bottroper Straße angesagt. „Wir hoffen, dass zahlreiche Leute einfach mal vorbeischauen, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Nach den langen Monaten des Corona-Stillstands sind doch viele Menschen froh, wenn sie mal wieder jemanden treffen können“, sagt Friseurmeisterin Manuela Krey, die das Dorffest zusammen mit Petra Korte („Lavida – Lebensart für Senioren“) ins Leben gerufen hat.

Programm mit Bauchredner

Alle Genehmigungen konnten kurzfristig eingeholt werden. Auch das Stadtteilbüro hat tatkräftig mitgeholfen. Mittel aus dem Verfügungsfonds unterstützen das Projekt. Das Bistro Jederman sorgt für Verpflegung und kühle Getränke. Es soll ein kleines Begleitprogramm geben, unter anderem ist ein Auftritt des Bauchredners Michael Walta („Die wilde Hilde“) geplant.

Das Dorffest reiht sich wunderbar ein in weitere Veranstaltungen des Osterfelder Sommers: So startet am Sonntag, 15. August, auf dem Marktplatz der Open-Air-Stadtgottesdienst der Katholiken, zu dem 600 Gläubige erwartet werden. Am Abend zuvor feiert dort das Bistro Jederman das 10-Jahre-Jubiläum; und das Ambulante Betreute Wohnen blickt auf eine 20-jährige Tätigkeit zurück.

Täglich wissen, was in Oberhausen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Oberhausen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen