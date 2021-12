Osterfeld: Frau (33) unter Verdacht der versuchten Tötung

Oberhausen. In Osterfeld eskaliert ein Streit zweier Frauen. Eine 43-Jährige wird mit einem Messer verletzt. Die Polizei nimmt die Angreiferin in Gewahrsam.

Polizeieinsatz in Osterfeld: Am Mittwoch, 29. Dezember, sind die Oberhausener Ordnungshüter gegen acht Uhr morgens in den Stadtteil gerufen worden.

Der Anlass: Dort war es laut Polizei zu einem Streit unter zwei Frauen gekommen, wobei diese Auseinandersetzung dann offensichtlich auf heftige Weise eskaliert ist. Hierbei habe eine 33-jährige Frau eine 43-jährige (beide deutscher Staatsangehörigkeit) mit einem Messer verletzt, berichtet die Polizeipressestelle.

Am Donnerstag vor dem Haftrichter

Die verletzte Frau sei umgehend in ein Krankenhaus gebracht worden; die 33-jährige Angreiferin sei an Ort und Stelle festgenommen und in das Polizeigewahrsam gebracht worden. Die Staatsanwaltschaft erhebt gegen sie den Tatvorwurf des versuchten Tötungsdeliktes. Die 33-Jährige soll am Donnerstag, 30. Dezember, dem Haftrichter vorgeführt werden.

