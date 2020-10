„Es setzt sich alles durch, was einen praktischen Nutzen hat“, sagt Bernd Schütte. Wer also im Sommer im Bett schwitzt, bekomme in seinem Geschäft Betten Ortmann in Oberhausen zum Beispiel eine Matratze mit Kühleffekt. Seit 210 Jahren wacht das Fachgeschäft in Sterkrade über den Schlaf seiner Kunden und Inhaber Bernd Schütte (80) hat hier seit 1985 das Sagen. Das Geschäft mit den Träumen erlaubt aber selten Ruhe.

Verkäufer Markus Cochems berät im Betten-Fachgeschäft Ortmann in Oberhausen eine Kundin. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Ausgeschlafen sieht Bernd Schütte beim Treffen dennoch aus. Kein Wunder: Alle paar Jahre gönnt er sich und seiner Partnerin ein Bett der „Luxusklasse“, wie er sagt. Für die meisten sei das ein vierstelliger Betrag. Momentan steht ein Boxspringbett im Schlafzimmer der Schüttes. Das sei vor allem breit, bequem und hoch genug, damit der Ein- und Ausstieg leichtfällt. Weil die Bevölkerung altert, ist die Nachfrage nach solchen Modellen groß. „Nicht jeder braucht gleich eine neue Matratze“, sagt Bernd Schütte und ermuntert seine Kunden, sie sollten alles testen.

Manch unruhige Nacht sei mit einem Topper schnell behoben. Die Auflagen für alte Matratzen reichen dabei von Modellen für 75 bis 900 Euro.

Betten Ortmann in Oberhausen: Rabatte gegen den Trend

Viele Preisschilder bei Betten Ortmann sind durchgestrichen und haben einen neuen Preis in Rot. Das ist nicht unüblich in einer Branche, die mit hohen Rabatten an den Schaufenstern lockt. Den meisten Kunden fehlt ein echtes Preisgefühl, weil niemand täglich ein neues Bett kauft. Laut des Kölner Instituts für Handelsforschung (IFH) meldet Schüttes Branche 2019 zum vierten Mal hintereinander ein Umsatzminus. 1,3 Milliarden Euro gaben die Deutschen vergangenes Jahr für Matratzen aus: fünf Prozent weniger als im Jahr davor.

Schlaflose Nächte hat der Inhaber von Betten Ortmann deswegen allerdings nicht. Denn er rechnet sogar mit einem Umsatzplus für das Traditionshaus – trotz der fünf Wochen Pause durch die Corona-Maßnahmen im Frühjahr. In gewisser Weise profitiert man im Bettengeschäft sogar von der Misere durch die Corona-Pandemie, die viele Leute zu Hause hält.

Matratze statt Mallorca: Coronakrise öffnet Urlaubs-Portemonnaie

„Viele Kunden geben ihr Geld für ein neues Bett aus statt für den geplanten Urlaub“, sagt Bernd Schütte. Der Internethandel mit Matratzen habe zwar stark zugenommen, doch liegen, sitzen oder hüpfen die Kunden stets in den Betten der Ausstellung von Ortmann. Auf 1000 Quadratmetern oder der Größe von vier Tennisplätzen kaufen die meisten Kunden Kissen und Co. – und kommen später wieder. Das liegt womöglich am kaufmännischen Geschick des Inhabers.

Denn Bernd Schütte bestellt zeitweise unvorstellbare 2000 Lattenroste oder auch mal 2500 Matratzen und lagert sie im Geschäft an der Steinbrinkstraße ein. Das garantiere günstige Preise und gute Qualität. Die Verweildauer solcher Einkäufe: in der Regel zwei Jahre. Gute Kontakte und sein Netzwerk ermöglichen so das eine oder andere Schnäppchen – dank 66 Jahren Berufserfahrung. Neue Geschäftsfelder erschließt der 80-Jährige jedoch genauso findig. So helfen Physiotherapeuten mehrfach im Jahr zu festen Terminen, damit Kunden eine geeignete Matratze finden. Demnächst besuchen einige seiner 14 geschulten Vollzeit-Mitarbeiter ältere Käufer sogar zu Hause, weil vielen der Besuch im Geschäft schwerfällt.

Das perfekte Bett darf ruhig mehr kosten

Betten Ortmann: Tiefe Wurzeln in Sterkrade Das Einzelhandelsgeschäft Betten Alexander Ortmann in Sterkrade öffnete 1810 als Gemischtwarenladen. Anfangs verkaufte man hier gefüllte Strohsäcke als Kopfkissen. Erst um die Jahrhundertwende konzentrierte sich der letzte Namensgeber Wilhelm Ortmann aufs Bettengeschäft – bis er 1948 kinderlos die Firma an Kaufmann Albert Kressin und dessen Sohn Karl-Heinz übergab. 1985 übernahm Bernd Schütte als heutiger Besitzer das Unternehmen. Im Umkreis von 100 Kilometern von der Steinbrinkstraße liefert Ortmann kostenlos aus. Die Bandbreite reicht von Betten über Matratzen und Lattenroste bis hin zu Daunenbetten, Bettwäsche, Handtüchern und Wolldecken. Die Öffnungszeiten sind im Winter montags bis freitags von 9 bis 18.30 und samstags von 9 bis 16 Uhr. Weitere Informationen unter betten-ortmann.de.

Zum Glück für die Branche seien die Kunden öfter als früher bereit, mehr Geld für ein neues Schlafzimmer auszugeben, erklärt Bernd Schütte. Wer jetzt allerdings denkt, nur Ältere geben Geld für ruhige Nächte aus, der irrt. Bei Ortmann kaufen sowohl Mittdreißiger, die sich das erste Mal außerhalb von Ikea ein Bett anschaffen wollen, als auch Rentner, die einen elektrisch verstellbaren Lattenrost wollen, damit aufrechtes Fernsehen oder Lesen mühelos klappt. Trotz des guten Geschäfts ist Schüttes Nachfolge bisher ungeregelt. Ein paar Jahre will er noch arbeiten, doch das Ende sei in Sicht. Für Bernd Schütte muss sein Nachfolger ein klares Konzept und Lust auf Veränderung mitbringen. „Darauf habe ich selbst immer geachtet: Dass es spannend bleibt.“

