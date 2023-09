Orgelklänge begleiten den Stummfilm-Grusel des „Glöckners“

Oberhausen. Die drei Konzerte des „Sterkrader Orgelherbstes“ starten mit einem Meister der Improvisation – und mit dem „Mann mit den 1000 Gesichtern“.

Mit interessanten Programmen und Interpreten kann der „Sterkrader Orgelherbst“ In der Herz-Jesu-Kirche am Postweg aufwarten. Los geht’s am Sonntag, 1. Oktober, um 18 Uhr gleich mit einem musikalisch-cineastischen Genuss.

Denn zum Auftakt improvisiert Otto Maria Krämer aus dem niederrheinischen Straelen zu den Bildern des US-Stummfilms „Der Glöckner von Notre-Dame“ von 1923. Die Titelrolle des Quasimodo übernahm Lon Chaney (1883 bis 1930), zu seiner Zeit berühmt als Darsteller gequälter und grotesker Figuren: Er spielte auch das erste „Phantom der Oper“ und galt in der frühesten Hollywood-Ära dank seiner großen Wandlungsfähigkeit als „Mann mit den 1000 Gesichtern“. Diese fast zweistündige früheste Verfilmung des Romans von Victor Hugo begleitet mit O. M. Krämer ein Kirchenmusiker, der sich seit Jahren auch international einen klangvollen Namen mit improvisierter Orgelmusik gemacht hat.

Seine Improvisationskunst versetzt das Stummfilm-Publikum ins mittelalterliche Paris: Organist Otto Maria Krämer. Foto: Mathias Wild / Sterkrader Orgelherbst

Das zweite Konzert am Sonntag, 8. Oktober, um 18 Uhr spielt Christoph Nierhaus, koordinierender Kirchenmusiker der Pfarrei St. Clemens-Sterkrade. Auf dem Programm stehen Werke von Reger, Bach und Karg-Elert. So erklingt zu Regers 150. Geburtstag die große Choralfantasie „Wie schön leuchtet der Morgenstern“. Das monumentale Werk von Sigfrid Karg-Elert „Passacaglia und Fuge über B-A-C-H“ beschließt das Programm.

Das dritte Konzert am Sonntag, 15. Oktober, um 18 Uhr spielt Friederike Spangenberg, koordinierende Kirchenmusikerin an St. Lamberti in Gladbeck. Sie wird mit Orgelwerken von Johannes Brahms und August Ritter ihrem Publikum weniger bekannte Perlen des Repertoires vorstellen. So bildet Ritters Orgelsonate a-moll den Höhepunkt des Programms.

Der Eintritt zu den drei Konzerten ist frei. Die Kollekte am Ausgang ist jeweils für die Kirchenmusik bestimmt.

