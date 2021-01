Ein Elektro-Wagen des Unternehmens Picnic, unterwegs in Duisburg.

Lebensmittel-Lieferdienst Online-Supermarkt Picnic eröffnet Standort in Oberhausen

Oberhausen Lieferdienste haben in Corona-Zeiten Hochkonjunktur. Der bekannte Lebensmittel-Bringdienst Pinic beliefert bald auch Kunden in Oberhausen.

Der Online-Supermarkt Picnic eröffnet einen neuen Standort in Oberhausen. Ab Ende Januar sollen Oberhausener Kunden die Dienste des Lebensmittel-Lieferdienstes nutzen können.

Als neues Verteilzentrum für das Unternehmen dient ein rund 1.200 Quadratmeter großes Lager an der Duisburger Straße. Picnic ist nicht der einzige Bringdienst, der von dort seine Waren ausliefert: Seit Dezember ist der Flaschenpost-Konkurrent Durstexpress auf dem ehemaligen Babcock-Gelände an der Duisburger Straße aktiv und beliefert seine Kunden mit Getränken und Snacks.

Mit 15 Elektro-Vans und 25 Lieferfahrern will das Unternehmen Haushalte in Oberhausen mit Lebensmmitteln und weiteren Supermarkt-Produkten beliefern. Die Ware können Kunden im Internet beziehungsweise über eine Smartphone-App bestellen, der Lieferfahrer bringt die Einkäufe dann an die Wohnungstür.

Das Unternehmen ist seit einiger Zeit auf Expansionskurs. Besonders die Corona-Pandemie hat die Nachfrage steigen lassen. Immer mehr Kunden möchten sich Lebensmittel und Drogerie-Artikel kontaktlos liefern lassen statt selbst in den Supermarkt zu gehen.

5500 Haushalte würden in Oberhausen bereits auf der Warteliste stehen, teilt das Unternehmen in einer Presseerklärung mit. Eine Million Haushalte im gesamten Ruhrgebiet werden nach Picnic-Angaben bereits beliefert. Verteilzentren gibt es unter anderem in Moers, Duisburg, Essen, Gelsenkirchen, Herne, Bochum und Kamen.

Mindestbestellwert bei Picnic: 35 Euro

„Aufgrund der großen Nachfrage unserer Kunden werden wir unser Liefergebiet 2021 immer mehr erweitern, um so noch mehr Haushalte beliefern zu können”, lässt sich Frederic Knaudt aus dem Gründerteam von Picnic Deutschland in der Mitteilung zitieren.

Die sogenannten Runner, wie die Fahrerinnen und Fahrer von Picnic bezeichnet werden, liefern täglich, von Montag bis Samstag in 20-minütigen Zeitfenstern die Waren aus. Das Picnic-Konzept beruhe "auf dem modernen Milchmannprinzip", heißt es weiter. Lebensmittel sollen ohne unnötige Zwischenhändler direkt nach Hause geliefert werden. Der Mindestbestellwert liegt bei 35 Euro.

Picnic: 160.000 Kunden in 40 Städten

Picnic ist in Deutschland im Frühjahr 2018 gestartet und beliefert nach eigenen Angaben inzwischen über 160.000 Kunden in mehr als 40 Städten. Das Unternehmen beschäftigt in Nordrhein-Westfalen rund 1.800 Mitarbeiter.

Neben dem Oberhausener Standort eröffnet Picnic ein weiteres Verteilzentrum in Dinslaken. Von beiden Standorten aus sollen auch Kunden in Duisburg, Mülheim und Voerde erreicht werden.

Picnic wurde 2015 in den Niederlanden gegründet, 2018 startete Picnic in Deutschland. Erster Standort: Neuss.