Online-Karte zeigt Beratungsangebote für Alleinerziehende

Oberhausen. Der Verband allein erziehender Mütter und Väter hat eine Karte entwickelt, auf der Alleinerziehende Angebote aus ihrer Stadt finden können.

Der Verband allein erziehender Mütter und Väter in NRW (VAMV NRW) hat erstmalig eine Online-Karte erstellt, die Angebote für Alleinerziehende zusammenfasst. Unter www.vamv-nrw.de/beratung/ können Alleinerziehende die Einträge nach Postleitzahl oder Kategorie filtern.

„Das richtige Angebot wie beispielsweise eine Beratung oder ein Treffen mit Gleichgesinnten kann in Problemlagen extrem wertvoll sein“, sagt Nicola Stroop, Vorstand des Verbands. „Gerade in dem Moment, in dem Eltern alleinerziehend werden, haben sie einen erhöhten Informations- und Beratungsbedarf.“

Auch im weiteren Lebensverlauf haben Alleinerziehende einen spezifischen Informationsbedarf. Viele Kommunen bieten deshalb Beratungs- und Informationsangebote, die die unterschiedlichsten Bereiche betreffen. Alleinerziehende sehen auf der Karte des VAMV, an wen sie sich bei Fragen wenden können. „Diese schnelle Orientierung kann helfen, schwierige Lebenslagen zu verbessern und Krisen zu meistern“, so Stroop.