Olgas Rock: Australische Band überrascht mit starker Geste

Da bebt die Grünanlage! Der Festival-Freitag von „Olgas Rock“ lockte in sieben Stunden rund 6500 Fans an. Am Samstag, 12. August, geht es mit elf Bands in Oberhausen-Osterfeld weiter.

Oberhausen. Es ist angerockt in Oberhausen! „Olgas Rock“ zeigt sich zum Festival-Auftakt mutig und streitbar. Die Stimmung passt. Die Zuschauerzahl weniger.

Australier wissen was sich gehört! Kaum biegt der erste Festival-Tag von „Olgas Rock“ in Oberhausen auf die Zielgerade ein, schon zeigt sich die Celtic-Punk-Band „The Rumjacks“ überaus großzügig.

Normalerweise gehört den Headlinern der renommierten Zwei-Tages-Sause am späten Freitagabend der alleinige Applaus. Doch die Männer aus Sydney denken im Olga-Park nur noch an die Kollegen: „Bitte klatscht für alle Bands, die heute gespielt haben.“

Vielen Dank für die Blumen! Immerhin sieben Gruppen von Metal, Punk, Rock bis Pop haben am Freitag vorgelegt. Elf Bands und ein Chor stürmen noch am Samstag bei der Umsonst-und-draußen-Fete die Bühne.

6500 Fans zählen die Veranstalter verteilt über die ersten sieben Festival-Stunden. Die Stimmung ist gut. Die Besucherzahl allerdings geringer als erhofft. Das Wetter sonnig, aber schweißtreibend schwül. Immerhin: Bis zum Feierabend bleiben am Freitag zumindest Regenschauer aus.

Olgas Rock 2023 in Oberhausen: Rumjacks mischen Irish Folk, Punk und Rock

Und „The Rumjacks“ wissen bei ihrem Flutlicht-Auftritt ordentlich zu überzeugen. Irish Folk, Punk- und Rockzutaten mischen die Musiker von Down Under mit einer beweglichen Bühnenshow.

Da gehört es wohl dazu, dass die Sydney-Musikanten nicht nur ein „Oberhausen“ mit australischem Akzent einstudiert haben, sondern weltmännisch gleich noch ein Medley der Nachbarstädte wie „Essen“ und „Duisburg“ nachlegen können. Die Band kommt eben ordentlich rum. Anfang des Jahres spielten sie noch vor 11.000 Fans im Ziggo Dome in Amsterdam.

Sie entlassen die Fans mit „Goodnight & Make Mends“ aus ihrem Album „Hestia“, das vor zwei Jahren auch in Deutschland in den Charts landete, äußerst passend. Die irische Tin-Whistle-Flöte hat zu diesem Zeitpunkt ganze Arbeit geleistet.

Olgas Rock 2023 in Oberhausen: Voodoo Jürgens - Funke springt nicht über

Deutlich streitbarer kommt der Musiker mit dem lässigsten Künstlernamen daher: Voodoo Jürgens! Der Österreicher David Öllerer gehört im Alpenstaat samt Band zu den Chartstürmern, würzt seine Texte mit schwarzem Humor. Dazu: Lange Matte, aufgeknöpftes Hemd, Halskette, Helge-Schneider-Gedächtnis-Tanzstil. Der Wiener Dialekt gehört zum Gesamtkunstwerk.

Voodoo Jürgens steht für Songs wie „Angst haums“ und „Hansi da Boxer“. Doch der Funke möchte bei „Olgas Rock“ nicht überspringen. Trotz einzelner Zugabe-Rufe. Die feinen Texte, die in schwitzigen Clubs funktionieren mögen, versumpfen im weitläufigen Areal ungehört. Verschenkt!

Apropos: Die Wiesen halten am Freitag größtenteils den tanzenden Olga-Rockern stand. Auch wenn sich das durchweichte Grün nach üppigen Regenfällen wie eine Gummimatte anfühlt, gibt es genug stabile Stellen ohne Wacken-Schlamm. Und ja, sogar weiße Sneaker an Fan-Füßen sowie die obligatorischen Decken-Hocker werden gesichtet. Zur Sonne packt manche das Picknick-Gefühl.

Olgas Rock 2023 in Oberhausen: Am Samstag spielen Any Given Day und Slime

Die norwegischen Metal-Männer von Bokassa staunen unterdessen bei ihrer treibenden Rhythmus-Show über regionale Wodka-Spezialitäten. Die Trondheim-Musik klappt ohne Schluckauf. Solide! Die Belgier von Naft mischen Elektro-Beats und Blasinstrumente so schräg, dass man kaum weghören kann. Zwei Schlagzeuger und vier Bläser basteln am sehr eigenen Instrumenten-Techno.

Das alles wirkt mutig und experimentell, so wie der gesamte erste Festival-Tag. Nicht alles klappt. Am Samstag, 12. August, möchte „Olgas Rock“ zum Haupttag richtig loslegen. Vor allem die Gelsenkirchener Metalcore-Band Any Given Day (21.50 Uhr) und die Punk-Oldtimer von Slime (20.40 Uhr) sollen ordentlich Fans anlocken.

Auch am Start: Die Emscherspatzen (13.15 Uhr), Angry Youth Elite (13.40 Uhr), Eaten by Snakes (14.15 Uhr), Captain Disko (14.50 Uhr), Fran's White Canvas (15.25 Uhr), Flash Forward (16.05 Uhr), March (16.50 Uhr), Good Riddance (17.35 Uhr), Lostboi Lino (18.30 Uhr) und Annisokay (19.30 Uhr). Der Festival-Eingang befindet sich an der Vestischen Straße 45. Der Eintritt ist frei.

