Im Juni ist es so wieder so weit: Oldtimershow in Osterfeld.

Autoshow Oldtimer-Fans dürfen sich in Osterfeld auf Neuerung freuen

Oberhausen. Wenn Anfang Juni die Oldtimer nach Osterfeld rollen, gibt es eine bemerkenswerte Neuerung. Was die PS-Fans erwarten dürfen.

Auf dem Osterfelder Marktplatz fühlt man sich am Sonntag, 4. Juni, in alte Autozeiten zurückversetzt. Von 10 bis 16 Uhr startet der Osterfelder Oldtimerclub erstmals ein offenes Oldtimertreffen!

Das Highlight der letzten vielen Jahre, die Oldtimerausfahrt, fällt dieses Jahr aus. Um so schöner soll es für alle PS-Fans im Stadtteil werden. Nachdem der Club viele Jahr eine Oldtimershow mit touristischer Ausfahrt angeboten hat, soll in diesem Jahr das „Nebenprodukt“ einer freien Oldtimer-Ausstellung in den Mittelpunkt des Programms rücken.

Bisher war es so, dass zwischen 12 und ca. 16 Uhr der Marktplatz leer war, da alle Oldtimer auf einer touristischen Ausfahrt unterwegs waren. Nur auf der Gildenstraße konnte man Oldtimer bestaunen. Damit die Besucher eine bessere Chance haben, seltene Oldtimer in Osterfeld zu sehen, wird dieses Jahr keine Ausfahrt stattfinden. Stattdessen startet das offene Oldtimertreffen in der Innenstadt.

Große Show in der Innenstadt mit PS-starken Raritäten

Alle Gäste dürfen dabei kostenlos und zeitlich unbegrenzt historische Fahrzeuge ausstellen, dabei wird ein ständiges Kommen und Gehen entstehen. Für die Autofans somit die beste Chance zum gemütlichen Austausch.

Infostände von vielen Unternehmen runden die Veranstaltung ab. Die Dekra wird für die Jüngeren eine Hüpfburg aufstellen. Zur Teilnahme an der Ausstellung berechtigt sind gepflegte Autos, die älter als 30 Jahre sind: Vorkriegs-Schnauferl, Cabrios, Sportwagen, Luxus- und Alltagslimousinen, die Teilnahme ist offen für Isetta über Rolls Royce bis Ferrari.

Für die Verpflegung der Gäste sorgen das Café Jederman, die GOK mit Kaffee und Kuchen und der Ruhrpottgriller mit deftigen Speisen. Ein Rahmenprogramm mit Musik wird den Festtag ergänzen.

Der Designer und Künstler Gerd de Kock stellt zudem einige seiner Airbrush -Bilder aus, auf denen Oldtimer und Youngtimer zu sehen sind. Auch eine Verlosung ist geplant. Als Gewinn winkt ein Gutschein für ein Bild vom eigenen Fahrzeug in Airbrush-Technik – als Unikat.

