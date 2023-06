Oldtimer-Fahrer stirbt bei Unfall vor der A2-Sperrung

Am späten Sonntagnachmittag sind in Höhe der Ausfahrt Königshardt zwei Pkw zusammengestoßen, bei der Kollision wurde der Fahrer eines Oldtimers so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Schwerer Unfall vor der Baustelle auf der gesperrten A2 in Richtung Oberhausen: Am späten Sonntagnachmittag sind in Höhe der Ausfahrt Königshardt zwei Pkw zusammengestoßen, bei der Kollision wurde der Fahrer eines Oldtimers so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Die Identität des Fahrers konnte bisher noch nicht eindeutig ermittelt werden.

Wie die Bottroper Feuerwehr, die im Einsatz war, berichtet, hatte eines der beiden Fahrzeuge die Betonwand im Baustellenbereich touchiert und sich dabei überschlagen. Der Fahrer des Oldtimers wurde dabei aus dem Fahrzeug geschleudert und unter dem Wagen eingeklemmt. Um das Unfallopfer zu befreien, mussten die Einsatzkräfte schweres technisches Gerät einsetzen.

Fahrerin des zweiten beteiligten Autos übersteht Unfall wohl unverletzt

Die Fahrerin des zweiten beteiligten Autos, eine 51-Jährige aus den Niederlanden trug keine offensichtlichen Verletzungen davon. Sie wurde trotzdem vorsorglich in ein Bottroper Krankenhaus gebracht, heißt es im Einsatzbericht der Bottroper Feuerwehr.

Während des Einsatzes wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Dadurch kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, die sich bis in den Abend zogen. Spezialisten des Unfallkommandos der Autobahnpolizei waren vor Ort, um den genauen Unfallhergang zu ermitteln. (red)

