Offener Ganztag: Anmeldefenster in Oberhausen schließt

Oberhausen. Im August beginnt die Schule für die neuen Erstklässler. Wenn das Kind in den Ganztag gehen soll, muss es spätestens jetzt angemeldet werden.

Wer sein Kinde für den Offenen Ganztag in einer Oberhausener Grundschule anmelden will, sollte jetzt reagieren. Das Anmeldefenster schließt am kommenden Freitag, 31. März. Danach sind Anmeldungen nur noch in besonderen Härtefällen möglich, teilt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung mit.

Das Schuljahr für die Erstklässler beginnt am 4. August. Die Anmeldung für den Offenen Ganztag findet direkt an der Grundschule statt, die ab dem kommenden Schuljahr besucht wird. Bei einer verbindlichen Anmeldung ist grundsätzlich eine Teilnahme über das gesamte Schuljahr hinweg vorgesehen.

Weitere Auskünfte, zum Beispiel zu den Kostenbeiträgen, erteilt die Koordinatorin für den Offenen Ganztag, Nicole Feldhoff, unter der Rufnummer 0208 825-2822 sowie per E-Mail an nicole.feldhoff@oberhausen.de.

