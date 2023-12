Özcan Coşar: Auch Oberhausen liegt auf seiner Reiseroute

Jackpot! Comedian Özcan Coşar (42) geht 2024 auf Tournee. Am 18. April gastiert er in der Luise-Albertz-Halle in Oberhausen.

Oberhausen. Spaßmacher Özcan Coşar nimmt Kurs auf Oberhausen. Fans kennen ihn aus Podcasts mit Bastian Bielendorfer und Chris Tall. Das kosten die Tickets.

Wenn es schon sonst wenig zu lachen gibt, könnte ein Besuch in der Luise-Albertz-Halle in Oberhausen im kommenden Jahr etwas Abhilfe schaffen. Am Donnerstag, 18. April 2024, erscheint Özcan Coşar mit seinem neuen Programm „Jackpot“ an der Düppelstraße.

Den Mann aus Stuttgart kann man ohne zu übertreiben als Multi-Talent bezeichnen. Der Comedian scherzt nicht nur auf analogen Bühnen, sondern hat durch Podcasts mit Bastian Bielendorfer („Bratwurst & Baklava“) und Chris Tall („08/17“) auf sich Aufmerksam gemacht.

Özcan Coşar: Rebell-Comedy, Let’s Dance und viele Talente

Als Moderator nahm der 42-Jährige in frühen Jahren unter anderem bei der weltgrößten Videospielemesse Games Convention das Mikrofon in die Hand. Am Stuttgarter Theaterhaus spielte das Breakdance-Ass genauso wie im festen Mitglied des Standup-Comedy-Ensembles von Rebell-Comedy.

2019 bewies Coşar, dass er auch klassische Tanzschritte nicht scheut. Er tanzte bei der RTL-Show „Let’s Dance“ an, schied jedoch gemeinsam mit Tanzpartnerin Marta Arndt bereits in der zweiten Runde aus.

Özcan Coşar: Sogar eine Nebenrolle auf dem ZDF-Traumschiff

Als Conférencier machte er eine bessere Figur: Zum Beispiel scherzte Özcan Coşar als Moderator bei der „1Live Comedy-Nacht“. Auftritte in der Prosieben-Show „TV total“ stehen ebenfalls in seiner Vita. Auch kuriose Nebenrollen lässt der Spaßmacher nicht liegen. Gemeinsam mit dem Comedykollegen Bülent Ceylan drehte Özcan Coşar für die erfolgreiche ZDF-Serie „Traumschiff“ unter anderem in Bremerhaven.

In der Umgebung ist Özcan Coşar bei seiner „Jackpot“-Tour noch in Münster (Sonntag, 14. April 2024), Köln (Mittwoch, 17. April 2024), Düsseldorf (Freitag, 19. April 2024) und Dortmund (Samstag, 20. April 2024) zu sehen. Die Tickets für das Gastspiel am Donnerstag, 18. April 2024, in der Stadthalle Oberhausen kosten knapp 45 Euro. Die Show beginnt um 20 Uhr.

