Linienbusse ÖPNV in Oberhausen: Die Haltestellen lernen das Sprechen

Oberhausen. Ein Knopfdruck – und schon sagt die Haltestelle die Bus-Abfahrtzeiten an. Die Stoag setzt vermehrt auf diesen akustischen Fahrgastservice.

Die gute alte Haltestelle lernt das Sprechen: Das Oberhausener Nahverkehrsunternehmen Stoag baut die digitale Fahrgastinformation aus.

70 Haltestellen sind bereits mit insgesamt 171 dynamischen Fahrgastinformationen ausgestattet. Bis Ende 2023 sollen sämtliche dieser digitalen Anzeiger akustische Ansagen machen können.

Wer nicht mehr so gut sehen und lesen kann, erfährt hier auf Knopfdruck auf akustischem Weg die aktuellen Abfahrtzeiten des Busses. 64 Anzeiger an 31 Haltestellen sind schon im Jahr 2022 entsprechend ausgestattet worden. In diesem Jahr werden nun laut Stoag alle bestehenden Anzeiger mit der akustischen Funktion nachgerüstet.

