Ölheizungen Ölheizungen in Oberhausen: So sieht die Nachfrage aus

Oberhausen Angesichts der Energiewende wird Ölheizungen nachgesagt, ein Auslaufmodell zu sein. Aber wie sieht die Lage in Oberhausen wirklich aus?

Die Energiewende ist in aller Munde. Müsste es sich dann nicht mit Ölheizungen schon längst erledigt haben? Wohl kaum, wie Nachfragen am Markt ergeben haben.

Für Heizölhändler Dieter Grupe (66) läuft das Geschäft noch immer sehr gut. Da kennt er ganz andere Zeiten und die liegen gerade mal ein paar Monate zurück. Als im Zuge des Ukraine-Krieges die Energiepreise explodierten, konnte er kaum etwas verkaufen. Doch diese Delle gehört der Vergangenheit an, zumindest im Moment, wie der 66-Jährige einschränkt. Er ist seit 40 Jahren in der Branche tätig, hat schon einige Höhen und Tiefen erlebt und bleibt daher auch lieber ein wenig vorsichtig. In Bezug auf die derzeitige Auftragslage betont er aber: „Meine Kunden bestellen weiterhin“. Ähnlich lautet die Antwort aus dem Unternehmen Uhlenbrock Energie aus Mülheim, das auch jede Menge Haushalt in Oberhausen beliefert. Eine leichte Abnahme bei den Bestellungen will man zwar hier nicht von der Hand weisen, aber keine, die wirklich gravierend sei, heißt es.

Mit 1,10 bis 1,16 Euro liegen die Preise nach den Firmenabgaben aktuell etwas höher als noch im Frühjahr oder Sommer. Doch auch für einen Fachmann wie Grupe ist nicht immer klar ersichtlich, warum sich die Preiskurve mal nach oben und mal nach unten bewegt. „Auf die Entwicklung haben nach wie vor eine Menge an Faktoren Einfluss“, sagt der Händler. Spekulationen an der Börse gehören ebenso dazu wie die Mengen, die die exportierenden Nationen auf den Markt bringen.

Zahl der Ölheizungen hat sich verringert Die Anzahl der Ölheizungen in Deutschland ist in den vergangenen zehn Jahren deutlich zurückgegangen. Das ergibt sich aus Daten der Plattform Statista. Danach gab es 2012 noch rund 5,4 Millionen Ölheizungen und Ende vergangenen Jahres waren es noch 4,3 Millionen Anlagen. Nach Angaben der Fachleute wurden die meisten neuen Wohngebäude miot Gasheizungen ausgestattet,

Eine ganze Reihe von Hausbesitzern will die alte Ölheizung noch erneuern lassen. Doch auf dem Markt sind derzeit keine mehr zu haben, sagt die Innung. Foto: Carsten Koall / dpa

Der nächste Preissprung steht bevor

Der nächste Preissprung steht auch schon bevor, dieses Mal ist er allerdings eher hausgemacht. Zum 1. Januar 2024 steigt die CO2-Steuer durchaus deutlich. Pro Tonne Kohlendioxid an Schadstoffausstoß sind dann 40 Euro und nicht mehr 30 Euro fällig, ein Plus von rund 33 Prozent. Nach Berechnungen des Unternehmers zahlt der Kunde dann bei gleichbleibenden Preisen um die zwei bis drei Cent mehr pro Liter. Den Aufschlag hält er für moderat und offenbar auch die Kundschaft. Von Hamsterkäufen sei jedenfalls momentan nichts zu spüren.

Das sieht bei dem Kauf von Ölbrennern und Thermen ganz anders aus. „Der Markt ist wie leergefegt“, sagt Installateur Schiller vom Vorstand der Innung für Sanitär- und Heizung in Oberhausen. Seit Monaten bekomme man keine Geräte mehr, erst im neuen Jahr seien sie wohl wieder lieferbar. Wer sie vor dem 19. April 2023 bestellt habe, betont Schiller, dürfe sie auch im nächsten Jahr noch einbauen lassen und zwar nach den derzeit noch geltenden Regeln. Nach seinen Erfahrungen sind es eher ältere Hausbesitzer, die sich für eine solche Lösung entscheiden. Die Anlagen kosten meist um die 15.000 Euro.

Die Zeitschiene für Ölheizungen

Die wiederum besagen, wie eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums erklärte, dass vor 2024 eingebaute Heizungen noch bis Ende 2044 bis zu 100 Prozent mit fossiler Energie, wozu Öl gehört, weiterbetrieben werden dürfen. Spätestens ab dann müsse jedoch ein vollständiger Brennstoffwechsel zu biogenen oder synthetischen Brennstoffen erfolgen.

Ab 2024 beginnt eine Übergangsfrist, die in Oberhausen nach jetzigen Gesetzen bis zu zweieinhalb Jahre dauern kann. Bis Mitte 2026 müssen nämlich Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern eine Wärmeplanung erstellt haben. Derweil dürfen zwar noch Ölheizungen angeschafft werden, zwingend erforderlich ist aber eine Beratung, die auf die wirtschaftlichen Risiken angesichts der steigenden CO₂-Steuer hinweist und zudem umweltfreundliche Heizalternativen aufzeigt. Der Eigentümer muss dazu einen Nachweis von einem Energieberater, einem Installateur oder einem Schornsteinfeger vorlegen. Zudem ist nach den Angaben aus dem Ministerium der Besitzer verpflichtet, ab 2029 schrittweise denn Anteil von grünem Heizöl zu erhöhen. Bei dieser Form des Energieträgers wird herkömmliches Heizöl mit Reststoffen wie pflanzlichen oder tierischen Fetten kombiniert.

Nach 2026 dürfen dann nur noch Ölheizungen zum Einsatz kommen, die von Anfang an 65 Prozent „grünes Heizöl“ nutzen, so die Sprecherin. Übergangslösungen sind nach ihren Aussagen vorgesehen, wenn in der Zwischenzeit irreparable Schäden auftreten. So könne zum Beispiel erst einmal eine gebrauchte Ölheizung oder Miet-Ölheizung, eingebaut werden.

Ausnahmen von den Ölheizungsregeln sollten zunächst gelten, wenn entweder kein Gas- oder Fernwärmenetz vorhanden, die anteilige Nutzung von Erneuerbaren Energien technisch nicht möglich war oder aber zu einer unangemessenen Härte führen würde. In Zukunft greift eine Härtefallklausel, nach der jeder Einzelfall von den Behörden geprüft werden soll.

