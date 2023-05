Oberhausens OB Schranz lädt zum Bürgerdialog in Styrum ein

Oberhausen. Oberhausens OB Daniel Schranz setzt seine Dialogtour fort. Der nächste Termin steht in Styrum an. Die Einzelheiten zum Gesprächsforum.

Der Oberbürgermeister stellt sich im Stadtteil Styrum den Fragen der Bürgerinnen und Bürger: Unter dem Motto „Auf ein Wort mit Daniel Schranz“ lädt das Stadtoberhaupt ein weiteres Mal zum Bürgerdialog ein. Ihre Meinung, Kritik und Anregungen können die Besucher am Dienstag, 9. Mai ab 18.30 Uhr im Gasthof „Zur Bauernstube“, Lothringer Str. 162, loswerden. An dem Abend soll es vor allem darum gehen, was man in Styrum verbessern kann, welche Vorschläge es dazu gibt.

Bürger können vorher Fragen einreichen

Im Rahmen der Dialogtour besucht der Oberbürgermeister nach und nach die Oberhausener Stadtteile und will dabei mit den Menschen vor Ort ins Gespräch kommen. Bürgerinnen und Bürger können ihre Fragen auch vorab einreichen. Kontakt: per Mail an buergebeteiligung@oberhausen.de oder telefonisch unter 0208/825-2285. Weitere Informationen und Termine gibt es im Internet unter www.oberhausen.de/dialogtour oder unter der genannten Telefonnummer.

