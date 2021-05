Oberhausens OB: Erstmals Videobotschaft zum Ramadan-Ende

Oberhausen. Erstmals in seiner Amtszeit richtet Oberhausens Oberbürgermeister eine Video-Botschaft an Muslime. Gründe sind das Ende des Ramadans und Corona.

Erstmals in seiner Amtszeit wendet sich Oberhausens Oberbürgermeister Daniel Schranz (CDU) mit einer Videobotschaft zum Ende des Fastenmonats Ramadan an die Bürgerinnen und Bürger muslimischen Glaubens in der Stadt. Am Mittwoch, 12. Mai, endet die 30-tägige Zeit des Verzichts, des Betens und des allabendlichen Fastenbrechens für die Muslime.

Grund für die Premiere ist die anhaltende Corona-Pandemie, wegen der gläubige Muslime – ebenso wie die Christen zu Ostern – nun schon zum zweiten Mal in Folge auf große religiöse Feiern verzichten müssen. Grußworte, auch per Video, zu christlichen Festen oder auch an Neujahr richtet Schranz regelmäßig an die Menschen in Oberhausen.

Oberbürgermeister Daniel Schranz dankt und mahnt

„Ohne Corona würden Sie zum Ende des Fastenmonats das Ramadanfest groß feiern, mit viel Familienbesuch, mit Freunden und Nachbarn“, richtet der Oberbürgermeister das Wort an die Muslime in Oberhausen. „Doch auch das macht das Virus schon zum zweiten Mal unmöglich.“

Schranz dankt, dass die Gläubigen die Hygiene- und Abstandsregeln in den Moscheen bislang eingehalten haben. Er bittet aber auch eindringlich, trotz des wichtigen Anlasses ein weiteres Opfer zu bringen und das Ramadanfest nur mit den Angehörigen des eigenen Haushaltes zu feiern. „Helfen Sie dabei, die Ausbreitung des gefährlichen Virus’ in unserer Stadt weiter zu bremsen.“

Grußbotschaft zum Ende des Ramadans auf Facebook

Schranz weist in seinem Grußwort auch auf die Wichtigkeit des Impfens für die Bekämpfung der Pandemie hin: „Je mehr Menschen geimpft sind, desto größer ist die Chance, dass wir Feste bald wieder annähernd so feiern können wie früher.“ Wenn die Corona-Pandemie eines gezeigt habe, dann sei es das: „Am meisten fehlt uns der Kontakt zu den Menschen, die uns wichtig sind.“

Auch der Corona-Gedenktag Mitte April wurde in Oberhausen interreligiös gestaltet, Vertreter der muslimischen Gemeinden wurden dort ebenfalls eingebunden. Das Grußwort in voller Länge wird ab Mittwoch, 12. Mai, als Video veröffentlicht, unter anderem auf der Facebookseite der Stadt: facebook.com/oberhausen.de

