Oberhausens Kurzfilmtage als Sprungbrett für die „Oscars“

Oberhausen / Los Angeles. Zwei Hauptpreise des Traditionsfestivals qualifizieren die Gewinner, um ihre Filme als Kandidaten nach Hollywood einreichen zu können.

Die Internationalen Kurzfilmtage in Oberhausen avancieren mit ihrer 70. Ausgabe vom 1. bis 6. Mai 2024 auch für deutsche Kurzfilme zu einem Sprungbrett für die Kurzfilm-Oscars in Hollywood. Seit Jahrzehnten schon gehören die Kurzfilmtage zu den offiziellen „Qualifying Festivals“ für die Academy Awards. Nur aus den preisgekrönten Filmen dieser erlesenen Festivals dürfen überhaupt Beiträge für das Oscar-Rennen eingereicht werden.

Bislang galt diese Ehre nur für den „Großen Preis der Stadt Oberhausen“, die mit 8000 Euro höchstdotierte Auszeichnung des Traditionsfestivals. Von 2024 an qualifiziert nun auch der Preis des Deutschen Wettbewerbs für die Oscar-Kandidatur. Bedingung ist, dass die Filme jeweils den Regularien der Academy of Motion Picture Arts and Sciences genügen müssen. Damit gehören die Kurzfilmtage zu einer Handvoll deutscher Festivals wie in Berlin, Leipzig oder Stuttgart sowie dem Deutschen Kurzfilmpreis, die den Weg zur Oscar-Nominierung öffnen können.

Türöffner auch für die britischen Filmpreise

Die Oscars sind nicht der einzige Filmpreis, für den eine Auszeichnung bei Oberhausens Kurzfilmtagen die Türen öffnet. So sind die Kurzfilmtage seit drei Jahren Nominierungsfestival für den Europäischen Filmpreis und Qualifying Festival für die ebenfalls hoch angesehenen British Academy Film Awards (BAFTA). Zudem nominiert eine eigene Jury seit 2018 einen Film aus dem Kinder- und Jugendfilmwettbewerb für europäischen Kinder-Kurzfilmpreis.

Ab dem 6. August können Filme für die Wettbewerbe der 70. Internationalen Kurzfilmtage in Oberhausen eingereicht werden. Die seit 1929 vergebenen „Academy Awards“ sind traditionell im Februar / März das glamouröseste Ereignis der Filmindustrie. Die 96. „Oscar“-Verleihung ist für den 10. März 2024 im Dolby Theatre in Los Angeles angekündigt.

