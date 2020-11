Oberhausens Kunsthaus Mitte legt neues Residenzprogramm auf

Nach der ersten erfolgreichen Runde des Residenzprogramms im Kunsthaus Mitte , vergibt das Kunst-Quartier in den einstigen Archivräumen der Herz-Jesu-Gemeinde nun weitere einmonatige Residenzen für das erste Halbjahr 2021.

Bewerben können sich Künstlerinnen, Kreative und Geisteswissenschaftler aus NRW und insbesondere aus Oberhausen, die in den Darstellenden und Bildenden Künsten, in Musik, Film, Literatur, in praxisorientierter Wissenschaft und Bildung arbeiten und forschen. Das Kunsthaus Mitte sucht werden Künstler, die ihre Arbeit an der Schnittstelle von Gesellschaft und Kunst verorten.

In Absprache mit einem eigens etablierten Beirat

Das Programm umfasst einen Arbeitsraum, eine Wohnmöglichkeit, ein Stipendium über 1000 Euro sowie eine begrenzte Erstattung von Reise-, Verpflegungs- und Materialkosten. Es wird von der Stadt Oberhausen und der Kunststiftung NRW gefördert. Der Programmzeitraum beginnt im Februar 2021 und endet im Juni 2021.

Das Kunsthaus Mitte neben der Herz-Jesu-Gemeinde an der Paul-Reusch-Straße 60. Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

Bereits seit Mitte dieses Jahres trotzt das Kunsthaus Mitte in Alt-Oberhausen unter der Leitung des Choreographen Thomas Lehmen der Corona-Krise und hat, ganz nach Plan, sein Residenzprogramm auf den Weg gebracht. In Absprache mit einem eigens etablierten Beirat wurden im Juli die ersten beiden Residenten für das Haus an der Paul-Reusch-Straße 60 ausgewählt.

Liebesbriefe für Oberhausener Wahrzeichen

Es sind die als „amouröse Stadtschreiberin“ über Oberhausen hinaus bekannte Aktionskünstlerin Marie-Luise O´Byrne-Brandl und der sowohl jüngere als auch unbekanntere Sänger und Rezitator Campbell Thibo. Die „Transformation der Sehnsucht vom Digitalen ins Analoge“ nannte O’Byrne-Brandl als erklärtes Ziel ihrer Residenz. Die Oberhausenerin plant einen Stadtführer mit „Liebesbriefen für Oberhausener Wahrzeichen“, illustriert vom Fotografen Rainer Schlautmann. Der aus Seattle stammende Campbell Thibo benannte als sein Residenz-Projekt den Parkplatz im Innenhof der Herz-Jesu-Gemeinde, direkt neben dem Kunsthaus.

Interessierte Oberhausener können sich per Mail oder telefonisch melden oder persönlich im Kunsthaus vorbeikommen. Bewerbungen sind möglich bis zum 31. Dezember 2020 per Mail an info@kunsthausmitte.de. Online informiert kunsthausmitte.de .