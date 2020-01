Oberhausens Kleinstädter Bühne begeistert vor vollem Haus

Wenn einer der Partner schnarcht, kann das auch das größte Eheglück trüben. Erst recht, wenn das nicht der einzige Quell nächtlicher Unruhe ist. Bei der Premiere der „Mordgedanken“, einer Komödie von Andreas Heck, führte das Ensemble der Kleinstädter Bühne seinem Publikum nachdrücklich vor Augen, wie gehäufter Schlafmangel zum Verfall eines Menschen führen kann.

Vor vollem Haus verfolgten die Zuschauerinnen und Zuschauer am Sonntag in vier Akten vier schlaflose Nächte von Horst Hilfreich, überragend gespielt von Michael Oslislo. Der will eigentlich so entspannt wie möglich in jene Woche gehen, in der über seine Beförderung entschieden wird. Aber was gemeinhin als großer Vorzug gilt, nämlich eine intakte Familie und eine gute Nachbarschaft, zerrüttet von Nacht zu Nacht sein Nervenkostüm immer mehr.

Keine fröhlichen Bierabende mehr

Da ist Hilfreichs Vater Hermann (Michael Kaufmann), ein Kriegsveteran, der panische Angst vor „den Russen“ hat. Dem Sohn jedenfalls bleibt auch in der Woche der beruflichen Entscheidung nichts anderes übrig, als dem schrulligen Vater in seiner Wohnung eine Schlafstätte anzubieten. Dann sind da die Nachbarn, nette Leute eigentlich, nur nimmt Norbert Nebenan (Michael Nicolas) es seinem Freund Horst einfach nicht ab, dass der plötzlich nach Feierabend nichts mehr von fröhlichen Bierabenden wissen möchte, sondern stattdessen früh zu Bett geht.

Im Komödienfach ist das Ehebett selten ein ruhiger Ort – erst recht nicht, wenn den Platz des Ehemanns der verwirrte Opa übernimmt. Foto: Anja Muzik / Kleinstädter Bühne

Normalerweise ist es auch noch hinnehmbar, wenn Nadine Nebenan (Sinem Gündogdu), die Nachbarstochter, alle paar Tage Horsts Frau Helga (Sylvia Schmenk) ihr Liebesglück oder -leid anvertraut. Oder dass eine Paketbotin (Claudia Kühmann) täglich Sendungen für die neue Nachbarin, Frau Schmitt (Delia Knese), abgibt.

Der traumatisierte Vater

Wenn Helga dann mit dem Schnarchen beginnt, nimmt Horst eben sein Bettzeug und legt sich im Wohnzimmer auf die Couch. Nur hat der kriegstraumatisierte Vater sich dort schon zur Ruhe gebettet. Aber auch das lässt sich noch lösen, indem der alte Herr in der folgenden Nacht ins eheliche Bett bugsiert wird, neben die schnarchende Ehefrau.

Kritisch wird das Ganze, als die Nebenans auch noch laut Party feiern, und als Frau Schmidt, die neue Nachbarin, Abend für Abend ihre Pakete abholen kommt. Und als dann auch noch alle paar Minuten die Telefone klingeln, weil Horst angeblich ein Auto zu verkaufen hat, eine ärgerliche Verwechslung, da spitzen sich die Konflikte im Hause Hilfreich einfach zu.

Am Schreibtisch eingeschlafen

Horst widerfährt jedenfalls im Büro, am Tag vor der möglichen Beförderung, das Peinliche: Sein Chef überrascht ihn, wie er am Schreibtisch eingeschlafen ist. Indessen überschlagen sich zu Hause die Ereignisse: Der Vater ist schon wieder da. Der Nachbar stößt den Verehrer seiner Tochter (Diego Tenore) von der Leiter und demoliert dabei Horsts Auto. Die Beförderung steht unter keinem guten Stern.

Oberhausen Komödie wird noch an vier Abenden gespielt „Mordgedanken oder Schnarcht Ihre Frau auch?“ wird noch an vier Abenden im Bürgersaal vom Lito-Palast, Finanzstraße 1 in Sterkrade, gespielt. Termine sind Samstag, 25. Januar, 19 Uhr, Sonntag, 26. Januar, 17 Uhr, Samstag, 1. Februar, 19 Uhr, und Sonntag, 2. Februar, 17 Uhr. Karten kosten zwischen neun und zwölf Euro. Sie gibt es samstags, 10 bis 12 Uhr, im Lito-Palast, ansonsten bei Tabakwaren Brinkmann, Dudeler Straße 7 in Schmachtendorf, im Reisebüro, Großer Markt 6 in Sterkrade, sowie online unter kleinstaedter.de.

Das Laienspiel-Ensemble unter Leitung von Senta Kämmerer bringt die spritzige Komödie hervorragend ‘rüber. Ob Michael Oslislo, dessen Niedergeschlagenheit sich von Akt zu Akt bis zur Verzweiflung steigert, seine arglose Bühnen-Ehefrau Sylvia Schmenk, die ja auch für die dummen Zufälle nichts kann, oder die drei Nebenans (Michael Nicolas, Bianca Poersch und Sinem Gündogdu), die doch nicht ahnen können, was für Horst da auf dem Spiel steht. Alles muss man den Nachbarn ja auch nicht auf die Nase binden.