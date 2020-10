Oberhausen. In Oberhausen gibt’s vieles, was ein schönes Wochenende ausmachen könnte, doch alle drei „Mitten“ erhalten schlechte Noten – ein Widerspruch?

In der freien Zeit lässt sich Sport treiben oder im Wald spazieren gehen, shoppen oder Kultur konsumieren: So können die Antworten auf die Frage nach der Qualität des „Freizeitangebotes“ der Stadtpolitik keine Hinweise geben – sondern allenfalls ein Stimmungsbild. Oder lassen die Noten der 3490 Teilnehmer von 2,2 in Vonderort bis zum kläglichen 4,09 im Schladviertel doch mehr erkennen?

Verdichtetes Wohnen im Schladviertel, hier mit Blick auf das Neubaugebiet auf der Fläche des ehemaligen Ostbades. Gefragt nach dem Freizeitwert ist Schlad allerdings Schlusslicht. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Die zweit- und drittbesten Umfrage-Ergebnisse mögen schnell erklärt sein: Walsumermark mit 2,31 und Königshardt mit 2,54. Man wohnt nah am Grünen und hat die Mittel, auch die finanziellen, um seine Freizeit nach Gusto zu gestalten.

Eine Frage der Mobilität und Konsumkraft

Und obwohl nach der Ausstattung des Stadtteils gefragt wurde, gilt für den bürgerlichen hohen Norden von Oberhausen: Ob Shopping oder Schwimmengehen, Kino oder Theater – die Erreichbarkeit von Freizeitangeboten ist weniger eine Frage der Geografie, als der (Auto)Mobilität und Konsumkraft.

Anders lässt sich die madige 3,89 für die Innenstadt von Alt-Oberhausen kaum erklären – die viertschlechteste Note, unterboten nur vom Brücktorviertel, von Styrum und Schlad. In der Innenstadt findet sich doch vieles, was ein schönes Wochenende (jedenfalls vor den Corona-bedingten Einschränkungen) ausmachen kann: zwei der drei Kinos der Stadt sowie fast sämtliche Bühnen vom Theater Oberhausen über das Ebertbad bis zu den Clubs und soziokulturellen Zentren. Dazu Restaurants von gediegen bis zum Imbiss. Ein Unterangebot sieht anders aus. Man fragt sich also, wer dieses durchaus großstädtische Kulturangebot nutzt: wohl eher die zufriedenen Walsumermarker und Königshardter.

Das Sterkrader „Rathaus der Musik“, hier bei einer Führung 2018, lässt auf sich warten. Und die Synergie-Chance mit dem benachbarten GHH-Gästehaus interessierte die Politik nicht sonderlich. Foto: Tamara Ramos / FUNKE Foto Services

3490 Bürger nahmen an Umfrage teil 3490 Oberhausener haben am Stadtteilcheck teilgenommen. Dabei wurden den Bürgern im Februar 2020 genau 13 inhaltliche Fragen gestellt zur Situation in ihren Wohnbezirken. Dabei wurden die Teilnehmer auch zur medizinischen Versorgung, den gastronomischen Angeboten, den Freizeit- und Einkaufsmöglichkeiten oder der Sauberkeit in ihrem Stadtteil befragt. Die Themen wurden mit Schulnoten bewertet. Alle bisherigen Folgen können unter www.waz.de/staedte/oberhausen/stadtteil-check nachgelesen werden.

Sichtbar wird diese Diskrepanz beim Theater, das sich mit seiner „Faktorei“ die größte Mühe gibt, junge Menschen – gleich welchen Bildungshintergrunds – auch und gerade aus der innerstädtischen Nachbarschaft zu erreichen. Die Erfolge sind da, doch ohne den Rückhalt der bürgerlichen Stamm-Klientel wäre das Theater (aktuelle Corona-Aspekte wieder beiseite) eine traurig-leere Veranstaltung.

Ignorierte Großchancen fürs Stadtteilleben

Interessant sind deshalb auch die herben Noten für die beiden anderen „Mitten“ in Sterkrade und in Osterfeld, wo es nicht einmal mehr eine Buchhandlung gibt. Dennoch liegt die 3,60 für Sterkrade-Mitte noch unter der 3,54 für Osterfeld-Mitte.

Man sollte auch mal in die Leserbrief-Spalte schauen und erkennt einen Aspekt der Vernachlässigung, der Oberhausens Kulturpolitik nicht sonderlich zu kümmern scheint: Während in der reichlich bestückten „alten Mitte“ mit dem Europapalast unter hohem Aufwand eine weitere mittelgroße Spielstätte entsteht, hat der Lito-Palast an der Sterkrader Finanzstraße eigentlich nur die „Kleinstädter Bühne“. Die Amateure sind mit Hingabe dabei, doch sie können – übers Jahr gesehen – den schönen Saal nur an wenigen Tagen füllen. Für ein brauchbares Kultur-Management müsste es eine Lust sein, hier nach überstandener Pandemie durchzustarten.

Die Zufriedensten von allen leben in Vonderort

14 Fragen an Leser für den Stadtteil-Check Im Februar 2020 haben wir Leserinnen und Leser aufgefordert, 14 Fragen zu beantworten. Mitgemacht haben 3490 Leserinnen und Leser aus Oberhausen. Sie beantworteten mindestens zehn der 14 Fragen, die folgendermaßen lauteten: In welchem Stadtteil leben Sie? Wie beurteilen Sie die Sicherheit in Ihrem Stadtteil? Wie bewerten Sie den Einsatz von Kommunalpolitikern und Stadtverwaltung für Ihren Stadtteil? Wie beurteilen Sie die Sauberkeit in Ihrem Stadtteil? Wie bewerten Sie den Nahverkehr in Ihrem Stadtteil? An die Autofahrer: Wie ist die Parkplatzsituation in Ihrem Stadtteil? Wie beurteilen Sie die medizinische Versorgung in Ihrem Stadtteil? Wie beurteilen Sie die Seniorenfreundlichkeit in Ihrem Stadtteil? Vergeben Sie eine Schulnote für die Kinderfreundlichkeit in Ihrem Stadtteil. Vergeben Sie eine Schulnote für die Einkaufsmöglichkeiten in Ihrem Stadtteil. Wie ist das gastronomische Angebot in Ihrem Stadtteil? Wie beurteilen Sie das Freizeit- und Naherholungsangebot in Ihrem Stadtteil? Vergeben Sie eine Schulnote für das Gemeinschaftsgefühl in Ihrem Stadtteil. Wie gerne leben Sie in Ihrem Stadtteil? Welche Gesamtnote geben Sie Ihrem Stadtteil?

Eine weitere Großchance fürs Sterkrader Stadtteilleben hat die Politik ebenfalls geflissentlich ignoriert: Das GHH-Freizeithaus böte in Kombination mit dem benachbarten „Rathaus der Musik“ im Bürgermeisteramt von 1888 erstklassige Möglichkeiten. Aber um die großen Pläne zum Umzug der städtischen Musikschule ist es auch vernehmlich still geworden. Das Grummeln über solche Versäumnisse mag auch die herbe Umfragenote erklären.

Kultur an der Stadtgrenze: Die Matinee-Konzerte in der Burg Vondern, hier mit dem spritzig-witzigen „Uwaga“-Quartett, leben nach halbjährlicher Corona-Pause endlich wieder auf. Foto: Fabian Strauch / FFS

Stimmungsbild Die Umfragen „Stadtteil-Check“ der Funke-Lokalredaktionen im Ruhrgebiet liefern ausdrücklich keine repräsentativen Ergebnisse, weil die Teilnehmer nicht gezielt nach sozio-demografischen Merkmalen ausgewählt wurden, sondern selbst nach Aufrufen über ihre Teilnahme entschieden haben. Die Umfragen geben die subjektive Meinung der teilnehmenden Bürger wieder. Berücksichtigt wurden alle, die mindestens zehn der 14 Fragen beantwortet haben. Aber: „Der Stadtteilcheck liefert wegen der sehr großen Beteiligung ein gutes Stimmungsbild“, sagt Dr. Ana Moya, die für die Auswertung zuständige Statistik-Expertin der Funke Mediengruppe. „Es wurde darauf geachtet, dass in jedem Stadtteil eine ausreichende Teilnehmerzahl erreicht wurde, um aufschlussreiche Aussagen treffen zu können.“ Die berücksichtigten Teilnehmerzahlen reichen von 50 (Brücktorviertel) bis 337 (Alstaden). Eine Ausnahme bilden in Oberhausen Vondern und Vonderort. Dort hatten zu wenige Leser (16 und 5) an unserer großen Umfrage teilgenommen, gleichwohl geben wir die Benotungen in den Übersichten der Vollständigkeit halber an. Sie können die Ergebnisse für die einzelnen Stadtteile – grafisch aufbereitet – bereits online hier einsehen: waz.de/oberhausen-check.

Zu guter Letzt noch ein Blick auf die Zufriedensten von allen: Klar, zu Vonderort zählt auch die Burg Vondern, vom Förderkreis rührig gepflegt und bespielt. Dazu zählt der Revierpark, dessen millionenschwere Pflege jetzt ansteht – und nicht zuletzt in der Siedlung Vondern ein schmuckes Bürgerhaus unter dem Dach des einstigen „Möhringschen Kinderhauses“. Doch es dürfte nicht zuletzt ein gut gepflegtes Vereinsleben sein, das im Ruhrgebiet einem Quartier zu anerkanntem Freizeitwert verhilft.

Alle bisher erschienenen Folgen zur Stadtteilcheck-Serie Oberhausen finden Sie hier.

Alle Zeugnisse der Stadtteilcheck-Serie Oberhausen finden Sie hier.