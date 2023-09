Oberhausens ältestes Gemäuer öffnet für den Denkmaltag

Oberhausen. Der Förderkreis Burg Vondern bietet am Sonntag, 10. September, über fünf Stunden Programm mit Gesprächen, Musik und Gastronomie.

Auch der Förderkreis Burg Vondern beteiligt sich am Wochenende zum „Tag des offenen Denkmals“ mit einem Programm und einer „offenen Burg“ am Sonntag, 10. September. Mitglieder des Förderkreises stehen von 12 bis 18 Uhr für Fragen und Antworten, für Besichtigungen und Denkmalgespräche rund um Oberhausens ältestes Gemäuer an der Arminstraße 65 zur Verfügung.

Für den musikalischen Auftakt sorgt um 12 Uhr die Dixieland-Band „Altstadt Ramblers“ aus Düsseldorf. Um 13 Uhr beginnt die erste Burgführung, um 14 Uhr ein Bildervortrag zur Geschichte der Burg Vondern mit Dr. Matthias Böck und anschließendem Denkmalgespräch. Klänge aus sechs Jahrhunderten entbietet um 15 Uhr das Folk-Duo „Columban“ (Dr. Peter Baumann und Jens Barabasch). In einer Naturführung rund um die Burg Vondern erkundet um 16 Uhr Bernhardine Nitka mit den Teilnehmern den Lebensraum von Kräutern, Gräsern, unter Bäumen und an Bächen. Ebenfalls um 16 Uhr beginnt die zweite Burgführung. Ein musikalischer Ausklang um 17 Uhr beendet den Denkmaltag. Über den Tag gibt es gastronomische Angebote im Burghof.

