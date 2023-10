Oberhausenerin übersieht Auto beim Abbiegen: Sechs Verletzte

Oberhausen. Eine 19-jährige Frau aus Oberhausen hat beim Abbiegen ein entgegenkommendes Auto übersehen. Beim Unfall verletzten sich alle Fahrzeuginsassen.

Zu einem Zusammenstoß mit mehreren Verletzten ist es am Samstag, 28. Oktober 2023, in Dinslaken gekommen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 19-jährige Frau aus Oberhausen gegen 21.35 Uhr mit ihrem Pkw auf der Hünxer Straße in Fahrtrichtung Hünxe und wollte nach links in die Gerhard-Malina-Straße abbiegen. Dabei übersah die Frau das Auto eines 54-jährigen Dinslakeners, der ihr auf der Hünxer Straße entgegenkam.

Die beiden Fahrzeugen stießen zusammen. Der Dinslakener verletzte sich bei dem Unfall leicht, ebenso drei weitere Personen, die mit ihm im Auto saßen. Auch die Oberhausenerin und ein weiterer Fahrzeuginsasse erlitten leichte Verletzungen. Die sechs Verletzten kamen in Krankenhäuser. Die Unfallwagen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

