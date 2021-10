Oberhausenerin räumt Award bei „Speaker Slam“ ab

Oberhausen. Die Oberhausenerin Bärbel Göhler hat einen Award beim internationalen „Speaker Slam“ abgeräumt – mit einem ungewöhnlichen Thema.

Die Oberhausenerin Bärbel Göhler ist beim 7. internationalen „Speaker Slam“ zum ersten Mal angetreten – und hat gleich einen Award abgeräumt. Bei einer Live-Veranstaltung in der rheinland-pfälzischen Gemeinde Mastershausen setzte sie sich gegen 80 Kandidatinnen und Kandidaten aus über acht Ländern durch.

Der Speaker Slam ist ähnlich wie der Poetry Slam ein Rednerwettstreit, bei dem Kandidatinnen und Kandidaten um die Wette reden – hier über ihre beruflichen Qualifikationen. Die besondere Herausforderung besteht darin, dass die Rednerinnen und Redner jeweils nur vier Minuten Zeit haben, das Publikum mitzureißen und für sich zu begeistern.

Vortrag zum Thema Kundenservice

Bärbel Göhler hat es geschafft: Sie qualifizierte sich durch ihren Vortrag zum Thema Kundenserviceoptimierung. Dabei geholfen habe ihr die 16-jährige Berufserfahrung im Kundenservice. Ihr Anliegen sei es gewesen, erläutert Göhler, dem Publikum und der Jury aufzuzeigen, das Kundenservice mehr als eine Abteilung im Unternehmen ist, sondern dass dort alle Bereiche eines Unternehmens zusammenlaufen. „Ein guter Kundenservice ist der beste Kundenmagnet.“

Bei Bärbel Göhler hat der Award schon einen besonderen Platz in der Wohnung gefunden. Denn vor fünf Jahren sei sie zum ersten Mal Zuschauerin auf einem Speaker-Slam-Event in München gewesen – und hätte sich damals nie vorstellen können, den Award selbst einmal in ihren Händen zu halten. Jetzt hat sie es geschafft.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Oberhausen verpassen? Dann können Sie hier unseren abendlichen und kostenlosen Newsletter abonnieren! +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen