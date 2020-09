Bundesverdienstkreuz Oberhausenerin erhält das Bundesverdienstkreuz am Bande

Oberhausen. Aynur Celikdöven aus Oberhausen engagiert sich ehrenamtlich für krebskranke Kinder. Dafür hat sie nun das Bundesverdienstkreuz erhalten.

Die Oberhausenerin Aynur Celikdöven ist nun Trägerin des Bundesverdienstkreuzes am Bande. Oberbürgermeister Daniel Schranz überreichte ihr die Auszeichnung für ihr ehrenamtliches Engagement für krebskranke Kinder.

Aynur Celikdöven hat Trauriges erlebt: 1999 ist ihr damals erst sieben Jahre alter Sohn an Krebs verstorben. Bereits in den 80er Jahren war auch ihre Tochter an Leukämie erkrankt, hat diese aber dank einer Knochenmarkspende überstanden.

Geprägt durch ihre persönlichen Erfahrungen gründete die Facharbeiterin in der Metallindustrie 2001 den Oberhausener Verein „Weg der Hoffnung“. Ziel: Krebskranke Kinder und deren Familien beraten, aufklären und stärken.

Die 54-Jährige unterstützt oft Familien, die aus der Türkei kommen, und baut eventuelle Sprachbarrieren ab. Sie pflegt einen engen Kontakt zu den Betroffenen. 2003 gründete sie in einer Kleingartenanlage in Sterkrade den Treffpunkt ,,Engelsgarten“ für betroffene Familien und deren Kinder, die sich in der Krebs-Nachsorge befinden.