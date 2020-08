Oberhausenerin bestohlen – Tochter erkennt Taschendieb

Oberhausen. Einen Tag nachdem ihre Mutter bestohlen wurde, erkannte die Tochter den Dieb in der Marktstraße wieder – und rief sofort die Polizei.

Dieser Taschendieb kam nicht unbescholten davon: Wie die Polizei am Donnerstag berichtet, hatte eine Oberhausenerin (31), die am Montagnachmittag, 3. August, zum Shoppen in einem Geschäft auf der Marktstraße war, ihre Handtasche an den mitgeführten Kinderwagen gehängt. Als sie sich Waren näher anschaute, bemerkte sie plötzlich einen Mann, der gerade die Geldbörse aus ihrer Handtasche gekramt hatte.

Sie rief sofort um Hilfe, wodurch der ertappte Taschendieb das Portemonnaie zurück in die Handtasche fallen ließ und so tat, als wäre er völlig unbeteiligt. Danach verließ er unerkannt das Ladenlokal. Nur eineinhalb Stunden später war die Mutter (58) der Oberhausenerin in einem gegenüberliegenden Geschäft, als sie an der Kasse plötzlich bemerkte, dass ihre Geldbörse nicht mehr in ihrer Handtasche war.

Als sie ihrer Tochter später davon berichtete, beschrieb sie einen verdächtigen Mann, der in allen Punkten auch auf den Tatverdächtigen zutraf, der zuvor offenbar versucht hatte, die 31-jährige Tochter zu bestehlen.

Mutmaßlicher Täter sitzt in U-Haft

Mutter und Tochter erstatteten noch am selben Tag Anzeige bei der Polizei. Am nächsten Tag dann die Überraschung. Die Tochter erkannte den Tatverdächtigen auf der Marktstraße wieder. Sofort rief sie die Polizei zur Hilfe. Eine Streifenwagenbesatzung rückte an und nahm den 43-jährigen Serben, der in Deutschland keinen Wohnsitz hatte, vorläufig fest.

Nachdem er in seiner Vernehmung beide Taten gestanden hatte, wurde er auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg unter anderem wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls einem Haftrichter vorgeführt, der ihn in Untersuchungshaft nahm.