Fahndung Oberhausenerin (90) von Frauen in eigener Wohnung beraubt

Oberhausen. Die Seniorin ist im März von drei Frauen in ihrer eigenen Wohnung ausgeraubt worden. Jetzt fahndet die Polizei nach einem männlichen Mittäter.

Bereits im März ist eine alleinstehende 90-jährige Oberhauseneri n in ihrer Wohnung am Höhenweg von zwei bisher unbekannten Frauen ausgeraubt worden. Jetzt fahndet die Polizei nach richterlichem Beschluss mit einem Foto nach einem Mann, der in Zusammenhang mit dem Raub steht. Gesucht werden außerdem insgesamt drei Frauen, die die Tat gemeinsam durchgeführt haben sollen.

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich das Verbrechen am Nachmittag des 18. März. Die Frauen klingelten offenbar zunächst bei der Nachbarin der Seniorin. Als diese sie einließ, klopften sie darauf auch an der Wohnungstür der 90-Jährigen.

Männlicher Täter hob Geld des Opfers in Gladbeck ab

Dann gingen die Täterinnen äußerst brutal vor: Sie schoben sie zur Seite, schlugen ihr gegen den Kopf und hielten sie fest. Dann entwendeten sie ihre Geldbörse sowie zwei Puppen. Nach Angaben der Polizei hob ein bisher unbekannter männlicher Mittäter bereits 40 Minuten später in Gladbeck Geld vom Konto des Opfers ab. Das Foto zeigt den unbekannten Geldabheber.hier gibt es mehr artikel, bilder und videos aus oberhausen

Die Polizei fahndet nach diesem Mann. Er hat in Gladbeck Geld des Opfers abgehoben. Foto: Polizei

Die Frauen konnten nur vage beschrieben werden: 20 bis 25 Jahre alt, schlank, blondes Haar, eine mit einem kurzen schwarz-weißen Rock bekleidet, eine mit einem grünen Kleid. Sie sollen mit einem Auto mit Recklinghausener Kennzeichen geflüchtet sein, in der eine dritte Frau saß. Die Polizei bittet um Hinweise zu Täter und Täterinnen unter 0208 826-0 oder per E-Mail an poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.