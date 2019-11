Oberhausen. Vor 100 Jahren schossen die Preise auch in Oberhausen fürs alltägliche Brot und andere Waren in die Höhe. Ein Wucheramt sollte dies verhindern.

Das müssen ziemlich bizarre Umstände gewesen sein, unter denen der Rat der Stadt Oberhausen am 27. November 1919, vor 100 Jahren also, den Beschluss fasste, ein „Wucheramt“ einzurichten. Nach einem verlorenen Weltkrieg mit der Abdankung des Kaisers, einer Revolution, die die für Deutschland neue Staatsform der parlamentarischen Demokratie hervorgebracht hatte, standen auch im „Rheinisch-Westfälischen Industriegebiet“ manche Zeichen auf Wachstum, mehr noch auf sozialen Niedergang.

Überhöhte Preise für Alltagsdinge

In der Breite der Bevölkerung herrschte Armut, und immer gibt es Leute, die trotz allem reicher werden, vor allem reicher werden wollen, auch mit dem Mittel der Preiswucherei. Und genau diese sollte das neue „Wucheramt“ bekämpfen, denn es hatten sich im Herbst 1919 die Fälle gehäuft, in denen auch für die einfachsten Dinge zum täglichen Überleben plötzlich deutlich überhöhte Preise verlangt wurden.

Das war keine Oberhausener Besonderheit, sondern im ganzen Reich zu beobachten, besonders aber in den Ballungsräumen. Darum blieb das „Wucheramt“ in der beschlossenen Form eine Episode, denn nahezu zeitgleich hatte die Düsseldorfer Bezirksregierung die Einrichtung von „Preisprüfungsstellen“ veranlasst, die zugleich „Handelserlaubnisstellen“ waren, die besonders den Einzelhandel also regulieren sollten. Betroffen waren folgende Branchen: Lebensmittel, Fleischwaren, Kartoffeln, Textil- und Schuhwaren, Tabakwaren, Kohlen.

Unruhiger Winter

Organisatorisch lief das für Oberhausen so ab, dass der Oberbürgermeister die ihm unterstellte Polizei anwies, vier Kräfte in die Preisprüfungsstelle zu beordern. Dass es fast ein Jahr dauerte, bis der Kampf gegen den Wucherpreis forciert werden konnte, liegt an den politischen Umständen: Der Winter 19/20 verlief in gespannter Unruhe – Streiks, schlechte Lage, Druck auf die junge Demokratie. Der Kapp-Putsch im Frühjahr 1920 lähmte das Wachsen kommunaler Infrastruktur, die sich erst allmählich weder aufrappeln konnte.

Notgeld in Oberhausen während der Inflation in der Weimarer Republik. Foto: Stadtarchiv Oberhausen

Schülermützen für 7000 Mark

In einer Bekanntmachung, von Oberbürgermeister Havenstein unterzeichnet, heißt es ein Jahr später: „Wucher- und Schiebereiwesen ist nur beizukommen, wenn die Bevölkerung unterstützt. Das gilt umso mehr, als gerade die Zeit vor Weihnachten zur Erzielung möglichst hoher Preise benutzt wird.“ Und so hagelte es Hinweise - mal anonym, mal nicht – aus der Bürgerschaft, aber auch aus dem Handel selbst: Schülermützen eines Oberhausener Lieferanten, so zeigte man in Hamm an, würden weit überteuert verkauft: 7000 bis 11000 Mark sollten sie in Hamm kosten, in Oberhausen nur 2200 bis 2800. Das war schon im Frühjahr 1923, und die Hyperinflation wuchs und wuchs.

Oberhausen Waggons wurden beschlagnahmt Brot, Butter, Eier und Mehl waren Güter, die die Wucher-Bekämpfer besonders im Auge hatten. Alle paar Tage wurden im Bahnhof Güterwaggons beschlagnahmt. Dem Rat der Stadt gehörten 1919 unter anderem Hermann Albertz, Vater der späteren Oberbürgermeisterin Luise, und seine zweite Frau Leonore für die SPD an.

Im März 1924 war der Spuk beendet: „Mit der Stabilisierung der Mark und der Umstellung der Wirtschaft auf die Goldmarkdeckung haben sich die Verhältnisse wesentlich geklärt“, teilt die Stadtverwaltung mit. Das bedeutete das Ende des Wucheramtes.