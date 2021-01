Oberhausener wegen mehrerer Gewaltausbrüche vor Gericht

Am Landgericht hat der Prozess gegen einen 24-jährigen Oberhausener begonnen (Symbolbild).

Oberhausen/Duisburg Ein 24-Jähriger soll immer wieder Menschen verletzt und randaliert haben. Nun verhandelt ein Gericht über die Unterbringung in der Psychiatrie.

Aus heiterem Himmel stach der Kunde eines Lottoladens in Styrum am 22. Mai 2019 mit einem spitzen Gegenstand zu. Ein Mann wurde durch eine ein Zentimeter tiefe Fleischwunde verletzt. Wegen dieser und einer Reihe weiterer Taten steht ein 24-jähriger Oberhausener nun vor dem Landgericht Duisburg.

Im April 2019 soll der in der Innenstadt wohnende Mann Streit mit seiner Mutter gehabt haben. Als ein Zeuge, der gerade seinen Hund ausführte, eingriff, soll der 24-Jährige ihn geschlagen und getreten haben. Im Hauptbahnhof Oberhausen soll er im April 2020 mit einer Eisenstange mehrere Fensterscheiben eines bekannten amerikanischen Schnellrestaurants eingeschlagen haben.

Mit der Limousine davongebraust

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Oberhausener auch eine Reihe von Diebstahlstaten beging. Bei der wohl spektakulärsten soll er im Juli 2020 aus einer Kfz-Werkstatt in Styrum die Schlüssel für eine Limousine gestohlen haben. Er ging zu dem auf dem Firmengelände geparkten Fahrzeug, stieg ein und brauste davon.

Als ihn noch am selben Tag eine Polizeistreife in Essen anhielt, soll der 24-Jährige sich gegen seine Festnahme zur Wehr gesetzt haben. Er soll nach den Polizisten geschlagen und getreten haben. Noch nachdem man ihn bereits an Händen und Füßen gefesselt hatte, soll er versucht haben, mit dem Kopf nach den Beamten zu stoßen.

In dem Verfahren geht es nun allerdings nicht um eine Bestrafung des psychisch erkrankten Mannes. Die Strafkammer muss über den Antrag der Staatsanwaltschaft entscheiden, den Beschuldigten, von dem weitere gefährliche Straftaten zu erwarten seien, zum Schutz der Allgemeinheit dauerhaft in einem psychiatrischen Krankenhaus unterzubringen.

Seit Oktober im psychiatrischen Krankenhaus

In einer solchen Einrichtung sitzt er seit Oktober 2020. Nach seiner Festnahme im Juli 2020 – der 24-Jährige war bei einem Einbruch auf frischer Tat ertappt worden – hatte er zunächst in Untersuchungshaft gesessen, die für die Abbüßung einer Ersatzfreiheitsstrafe unterbrochen wurde. Danach wurde er in eine gesicherte Klinik überstellt.

Der Beschuldigte wollte sich zu Beginn des Prozesses nicht zur Sache äußern. Ein Betreuer, der dem Mann seit 2019 bei der Regelung seiner Angelegenheiten zur Seite stand, beschrieb, dass die Kontakte zum Beschuldigten anfangs unproblematisch gewesen seien. „Doch dann ist er wieder abgerutscht.“ Den Grund dafür, dass der 24-Jährige immer seltener auftauchte sah er in dessen psychischer Erkrankung – und wohl auch im Drogenkonsum des Schützlings. Bis Ende Januar sind noch zwei weitere Sitzungstage geplant.