Oberhausener Verbraucherberatung warnt vor „Telecom“-Briefen

Der Ärger über den Telekommunikationsanbieter „1N Telecom“ reißt nicht ab. Bei der Oberhausener Verbraucherberatung gehen immer wieder Beschwerden zu dem Unternehmen ein.

Die Firma bewirbt einen Telefontarif und verschickt Schreiben, die persönliche Daten wie Adresse und Telefonnummer der Empfänger beinhalten. „Die Adressaten sind verwundert, woher das Unternehmen diese Angaben hat“, sagt Angelika Wösthoff, Leiterin der Beratungsstelle. „Viele denken, dass es sich um ein Schreiben der Telekom handele, was nicht der Fall ist, und unterschreiben daher das Angebot.“

Vertragsabschlüsse lassen sich widerrufen

Doch Betroffene können ungewollte Vertragsabschlüsse widerrufen, betont die Verbraucherzentrale und sie haben die Möglichkeit, gegen unerwünschte Werbebriefe vorzugehen.

Wie geht das?

Absender prüfen: Wer unsicher ist, ob es sich um den Werbebrief eines fremden Unternehmens oder um einen Brief des Vertragspartners handelt, sollte den Absender des Briefes genau prüfen und das Schreiben zum Beispiel mit einer Rechnung des tatsächlichen Anbieters vergleichen.

Ungewollte Vertragsabschlüsse: Haben Verbraucher ein per Brief erhaltenes Angebot unterschrieben zurückgeschickt, können sie noch 14 Tage lang den Vertrag widerrufen. Dafür kann das Widerrufsformular verwendet werden, das Anbieter wie die 1N Telecom GmbH ihrem Werbebrief beigelegt haben. Eine Mail allein reicht aber nicht aus. Der Widerruf sollte durch ein Einwurfeinschreiben nachweisbar verschickt werden. Wenn der Anbieter trotzdem ein Willkommens- oder Annahmeschreiben verschickt, die Betroffenen ihren Widerruf aber nachweisen können, sollte der Anbieter aufgefordert werden, sich an den Widerruf zu halten.

Wann personalisierte Werbung unzulässig ist

Datenverarbeitung und Datenherkunft: Wenn in der Vergangenheit keine Vertragsbeziehungen mit einem Anbieter bestand, ist personalisierte Werbung per Post in der Regel unzulässig. Soll sie zulässig sein, müssen Verbraucher zuvor der Verarbeitung der personenbezogenen Daten zum Zweck von Direktwerbung zugestimmt haben. Der Datenverarbeitung zu Direktwerbezwecken kann jedoch jederzeit widersprochen werden. Unternehmen sind ebenfalls dazu verpflichtet, auf Anfrage über die Herkunft der Daten Auskunft zu geben. Die Verbraucherzentrale NRW stellt dafür jeweils Musterbriefe bereit.

Beschwerde einreichen: Wenn Unternehmen persönliche Daten unrechtmäßig nutzen und verarbeiten, können Betroffene bei der Datenschutzaufsichtsbehörde eine Beschwerde einreichen. In NRW ist dies der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit (LDI NRW). Das Beschwerdeformular findet sich auf der Webseite des LDI NRW.

Weitere Infos gibt es auf der Seite der Verbraucherzentrale unter www.verbraucherzentrale.de/node/69759.

