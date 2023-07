Oberhausener Väter scheuen die Erziehungsarbeit mit Kindern

Oberhausen. Noch immer keine Gleichberechtigung. Dazu liegt Oberhausen deutlich unterm NRW-Durchschnitt, wenn es um den Männeranteil beim Elterngeld geht.

Elternzeit – eine Aufgabe der Frau? Schaut man sich aktuelle Daten des Statistischen Landesamts NRW an, wirkt es zumindest so: Im Jahr 2022 haben 3241 Menschen in Oberhausen Elterngeld bezogen. Der Männeranteil lag bei gerade einmal 19,4 Prozent – konkret: 779 Väter. Und das sind sogar mehr als zwei Jahre zuvor (18,6 Prozent). Doch die Entwicklung zu mehr Gleichberechtigung geht nur schleppend voran.

Oberhausen ist, was Männer in Elternzeit angeht, sogar besonders schlecht aufgestellt. Die Stadt liegt „deutlich unter dem NRW-Durchschnitt von 24,5 Prozent“, sagt Michael Lobscheid von der Krankenkasse IKK classic. Hinzu kommt, dass Männer mehr Elterngeld bekommen als Frauen, da sie in der Regel mehr verdienen. „Das durchschnittliche monatliche Elterngeld bei den Vätern lag 2022 in NRW bei 1284 Euro, das der Mütter nur bei 880 Euro.“

Väter beziehen vier Monate Elterngeld, Mütter 15 Monate

Daher sind es auch oft die Väter, die weiter arbeiten gehen und für das finanzielle Auskommen sorgen. Sie beziehen in NRW im Durchschnitt lediglich vier Monate Elterngeld, während es bei den Müttern 15 Monate sind.

Elterngeld ist eine staatliche Leistung für junge Familien. Es schafft einen finanziellen Ausgleich, wenn Eltern nach der Geburt ihre berufliche Arbeit unterbrechen oder einschränken. Die Transferzahlung gibt es auch für Eltern, die vor der Geburt nicht gearbeitet haben.

Elterngeld gibt es in drei Varianten, die untereinander kombiniert werden können: Basiselterngeld, Elterngeldplus und Partnerschaftsbonus. Die Höhe des Basiselterngeldes orientiert sich am Durchschnittseinkommen vor der Geburt. Es beträgt monatlich mindestens 300 Euro und maximal 1800 Euro. Die Leistung muss schriftlich bei der kommunalen Elterngeldstelle beantragt werden

